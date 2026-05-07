Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Suposta carta de suicídio de Jeffrey Epstein é revelada por tribunal dos EUA; leia trecho

No conteúdo da suposta carta divulgada pela Justiça norte-americana, Jeffrey Epstein faz críticas às investigações conduzidas contra ele

Gabrielle Borges
fonte

Jeffrey Epstein foi encontrado morto em cela em 2019. (Divulgação / Domínio Público)

A Justiça dos Estados Unidos divulgou nesta quarta-feira (6) uma suposta carta de suicídio atribuída ao financista Jeffrey Epstein, acusado de comandar uma rede de exploração sexual envolvendo menores de idade. O documento, que estava sob sigilo, integra um processo judicial relacionado a um ex-companheiro de cela do empresário.

A existência da suposta mensagem veio à tona no fim de abril, após revelação publicada pelo jornal norte-americano The New York Times. Depois de um pedido feito pela imprensa, o conteúdo acabou sendo tornado público pelas autoridades judiciais.

O que diz a suposta carta de Epstein?

Apesar da divulgação, não há confirmação oficial de que a carta tenha sido realmente escrita por Epstein. O documento passa a integrar mais um capítulo das controvérsias em torno da morte do bilionário, encontrada em uma prisão federal de Nova York, em 2019.

VEJA MAIS

image Diretor de documentário sobre Michael Jackson diz que o cantor era 'pior que Epstein'
Durante a entrevista, Reed criticou diretamente a nova cinebiografia do cantor, dirigida por Antoine Fuqua

image Justiça rejeita ação de Trump que pedia U$ 10 bi por reportagem sobre ligação com Epstein
Um porta-voz da Dow Jones, que publica o Journal, disse que a organização estava "satisfeita" com a decisão do juiz

image Jeffrey Epstein está vivo? Entenda caso do homem filmado na Flórida
Imagens de homem dirigindo na Flórida viralizam nas redes sociais

No conteúdo da suposta carta divulgada pela Justiça norte-americana, Jeffrey Epstein faz críticas às investigações conduzidas contra ele e demonstra revolta com as acusações relacionadas ao caso. Em um dos trechos, o financista afirma que foi investigado durante meses sem que autoridades encontrassem provas contra ele e classifica o processo como resultado de denúncias antigas.

"Eles me investigaram por meses. Não encontraram nada!!! Então o resultado foi uma acusação de 16 anos atrás. É um privilégio poder escolher o momento de dizer adeus. O que você quer que eu faça, cair no choro!! Não é legal, não vale a pena."

Documento estava sob sigilo

Segundo informações publicadas pelo The New York Times, o bilhete teria sido encontrado em julho de 2019 por Nicholas Tartaglione, ex-companheiro de cela de Epstein. O episódio ocorreu após o financista ser localizado inconsciente dentro da prisão, com um pano enrolado no pescoço.

Na ocasião, Epstein negou ter tentado tirar a própria vida. Ainda conforme o jornal norte-americano, ele afirmou às autoridades que não tinha comportamento suicida e acusou Tartaglione de tê-lo agredido dentro da cela.

Dias depois, Jeffrey Epstein foi transferido de unidade e acabou encontrado morto em uma prisão federal de Nova York. A morte do financista gerou forte repercussão internacional e alimentou uma série de teorias e questionamentos sobre as circunstâncias do caso.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

mundo

Variedades

Caso Epstein

Jeffrey Epstein
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

MUNDO

Trump pressiona por um acordo para o fim da guerra e Irã analisa proposta

A expectativa de um possível entendimento entre os dois países impulsionou os mercados internacionais

07.05.26 10h36

CASO EPSTEIN

Suposta carta de suicídio de Jeffrey Epstein é revelada por tribunal dos EUA; leia trecho

No conteúdo da suposta carta divulgada pela Justiça norte-americana, Jeffrey Epstein faz críticas às investigações conduzidas contra ele

07.05.26 10h20

conflito

Trump diz que guerra no Irã 'acabará rapidamente' e reforça que país não terá armas nucleares

O presidente americano já indicou repetidas vezes que um acordo estaria próximo

06.05.26 22h17

Trump assina estratégia antiterrorismo que prioriza combate a cartéis de drogas no ocidente

06.05.26 22h17

MAIS LIDAS EM MUNDO

ASSASSINATO

Menino de 5 anos é encontrado morto em lixeira após ser espancado pelo ex-namorado da mãe

O resultado da autópsia mostrou que a criança apresentava contusões, fraturas e escoriações pelo corpo

30.04.26 18h03

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

ÍNDIA

VÍDEO: homem desenterra irmã e tenta sacar dinheiro em banco

Imagens mostram tentativa de comprovar morte para saque e gera repercussão internacional

28.04.26 21h23

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda