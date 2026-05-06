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Trump diz que guerra no Irã 'acabará rapidamente' e reforça que país não terá armas nucleares

O presidente americano já indicou repetidas vezes que um acordo estaria próximo

Estadão Conteúdo
fonte

Presidente Donald Trump. (Flickr/Official White House/Daniel Torok)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, previu na noite desta quarta-feira, 6, que a guerra no Irã "acabará rapidamente" e reforçou que não permitirá que o país persa tenha armas nucleares.

"Acho que a maioria das pessoas entende isso o Irã não ter armas nucleares. Elas entendem que o que estamos fazendo é certo, e isso vai acabar rapidamente", disse Trump, em mensagem por telefone a apoiadores durante um comício do candidato republicano ao governo da Geórgia, Burt Jones.

O presidente americano já indicou repetidas vezes que um acordo estaria próximo, embora nenhum tenha se concretizado. Mais cedo, Trump reconheceu ao New York Post que talvez seja "cedo demais" para pensar em conversas presenciais que garantam um acordo definitivo para o fim do conflito.

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