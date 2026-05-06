França pede que questão do Estreito de Ormuz seja tratada separadamente das negociações EUA-Irã

A França afirmou que a questão do Estreito de Ormuz deve ser discutida separadamente como parte das negociações entre o Irã e os Estados Unidos, e que seus aliados estão prontos para garantir a segurança no estreito, mas apenas tomarão ações defensivas, segundo informações do Palácio do Eliseu nesta quarta-feira, 6.

No entanto, o Eliseu enfatizou mais uma vez que qualquer missão em Ormuz só será possível se o Irã participar das negociações, reiterando que o a via navegável não pode ser reaberta à força.

Estreito de Ormuz (Reprodução / Google Maps)

O presidente francês, Emmanuel Macron, disse que a França não era o alvo pretendido de um ataque a um navio de contêineres de propriedade da transportadora francesa CMA CGM no estreito, ação que feriu membros da tripulação na terça-feira.

"De forma alguma a França foi alvo", comentou Macron aos ministros durante uma reunião de gabinete hoje, segundo a Dow Jones Newswires. Macron acrescentou que o navio estava com bandeira de Malta, e a França não havia participado do "Projeto Liberdade" - a iniciativa de curta duração dos EUA para guiar navios através de Ormuz.

*Com informações da Dow Jones Newswires.