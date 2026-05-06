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Morre mãe do ativista brasileiro Thiago Ávila, preso em Israel

Na publicação, a flotilha descreveu Teresa como uma mulher "de notável alegria e grande força", que enfrentou anos de doença com "coragem, serenidade e dignidade"

Estadão Conteúdo
fonte

Thiago Ávila (Paulo Pinto/Agência Brasil)

Teresa Regina de Ávila e Silva, mãe do ativista brasileiro Thiago Ávila, integrante da flotilha Global Sumud, morreu em Brasília nesta terça-feira, 5. A notícia foi divulgada nas redes sociais do grupo.

Ela tinha 63 anos, enfrentava um quadro grave de saúde e também era mãe de Luana de Ávila, vice-presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (Sinpol-DF).

Na publicação, a flotilha descreveu Teresa como uma mulher "de notável alegria e grande força", que enfrentou anos de doença com "coragem, serenidade e dignidade", sempre cercada pelo apoio da família. O grupo também lamentou a morte e manifestou solidariedade aos familiares.

Em outra mensagem, a equipe do ativista afirmou que ainda não é possível saber como ele reagirá à notícia, já que está detido. "Não podemos imaginar o quanto essa notícia vai doer no coração do Thiago", diz o texto.

Ávila foi detido por forças israelenses após a interceptação de uma flotilha que seguia em direção à Faixa de Gaza com ajuda humanitária. Ele e o espanhol-palestino Saif Abu Keshek estão presos em Ashkelon desde a semana passada.

A Organização das Nações Unidas (ONU) pediu, nesta quarta-feira, a libertação imediata dos ativistas e a apuração de denúncias de maus-tratos. A defesa afirma que ambos iniciaram greve de fome e denuncia condições consideradas abusivas durante a detenção.

Israel acusa os dois de manter vínculos com o grupo Hamas, o que é negado pelos advogados. A Justiça israelense prorrogou a detenção até o próximo domingo, enquanto o caso segue sob análise.

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ISRAEL/FLOTILHA/THIAGO ÁVILA/PRISÃO

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