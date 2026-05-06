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Mundo

Trump afirma que Washington teve 'discussões positivas' com Irã nas últimas 24 horas

Estadão Conteúdo

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse no período da tarde desta quarta-feira, 6, que Washington teve "discussões positivas" com o Irã nas últimas 24 horas, acrescentando que era muito possível que o país persa chegue a um acordo com os EUA.

Falando com repórteres no Salão Oval, o republicano voltou a repetir que Teerã não pode ter uma arma nuclear, mas que os iranianos se comprometeram a não desenvolver tal tipo de armamento.

Sobre a Venezuela, ele comentou que discutiu a situação no país latino-americano com a petrolífera ExxonMobil na noite da terça-feira, sem informar mais detalhes.

Mais cedo, o presidente afirmou que é possível que um acordo seja fechado para encerrar a guerra antes de sua viagem à China na próxima semana.

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EUA/IRÃ/GUERRA/TRUMP/NEGOCIAÇÕES
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