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Israel ataca Beirute pela primeira vez desde anúncio de cessar-fogo com o Hezbollah

Primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, afirmou que ordenou o ataque a Beirute, no Líbano

Estadão Conteúdo
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O ataque aéreo atingiu os subúrbios sul da cidade, conhecidos como Dahieh, nesta quarta-feira (6), no Líbano (Reprodução / Redes Sociais)

O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, afirmou nesta quarta-feira, 5, que ordenou um ataque em Beirute, no Líbano, contra um comandante da milícia radical xiita Hezbollah.

Essa é a primeira vez que o país anuncia um ataque na cidade após o acordo de cessar-fogo entre Israel e a milícia, anunciado em 17 de abril. Os combates continuavam desde então no sul do Líbano.

"Eu ordenei, juntamente com o ministro da Defesa, Israel Katz, que se atacasse agora, em Beirute, o comandante da Força Radwan, da organização terrorista Hezbollah, a fim de neutralizá-lo", informou Netanyahu em publicação no X.

O ataque desta quarta-feira ocorreu sem aviso prévio. O Hezbollah não se pronunciou.

Netanyahu acusou o integrante do Hezbollah de "disparar contra assentamentos israelenses e ferir soldados das Forças de Defesa de Israel (IDF)".

"Nenhum terrorista tem imunidade - o braço longo de Israel alcançará todos os inimigos e assassinos. Prometemos trazer segurança aos residentes do norte - é assim que se faz e é assim que será feito", concluiu.

Os últimos ataques em Beirute haviam ocorrido em 8 de abril, quando uma série de ofensivas israelenses em grande escala matou mais de 350 pessoas.

Mais de 2.500 pessoas morreram no Líbano desde o início dos combates em 2 de março, dois dias após Israel e os EUA terem iniciado a guerra contra o Irã.

*Com informações da Associated Press.

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