Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Jeffrey Epstein está vivo? Entenda caso do homem filmado na Flórida

Imagens de homem dirigindo na Flórida viralizam nas redes sociais

Hannah Franco
fonte

Jeffrey Epstein está vivo? Entenda por que vídeo enganou internautas (Reprodução/Redes sociais)

Um vídeo que circula nas redes sociais voltou a levantar uma teoria da conspiração envolvendo Jeffrey Epstein, financista morto em 2019. As imagens mostram um homem dirigindo em uma rua no sul da Flórida, o que levou internautas a questionarem se ele estaria vivo.

A gravação ganhou repercussão pela semelhança física entre o motorista e Epstein. No entanto, não há qualquer evidência de que o homem seja o ex-investidor.

VEJA MAIS

image Colégio de SP suspende alunos após mensagens misóginas e citação a Epstein em grupo de WhatsApp

image Investigadores anunciam operação no rancho de Epstein no Novo México
A busca é resultado da divulgação de milhões de documentos do Departamento de Justiça dos Estados Unidos sobre o financista

O vídeo foi registrado de dentro de outro veículo e mostra um homem usando boné branco e óculos escuros ao volante. A publicação foi feita por um morador da Flórida e posteriormente replicada em páginas locais, acumulando milhares de visualizações.

Homem do vídeo nega ser Jeffrey Epstein

Após a repercussão, o homem que aparece nas imagens decidiu se pronunciar. Conhecido nas redes como “Palm Beach Pete”, ele gravou um vídeo negando que seja o financista.

“Olá, aqui é o Palm Beach Pete. Só queria agradecer a todos pelo apoio e pelas boas vibrações… Eu não sou o Jeffrey Epstein”, afirmou, em tom bem-humorado.

A declaração foi feita depois que ele passou a ser frequentemente confundido com Epstein por causa da aparência semelhante.

O que aconteceu com Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein morreu em 10 de agosto de 2019, em uma prisão federal de Nova York, onde aguardava julgamento por crimes de tráfico sexual de menores.

A autópsia concluiu que a causa da morte foi suicídio por enforcamento. O resultado foi confirmado por investigações conduzidas pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos e pelo FBI.

Desde então, teorias da conspiração sobre o caso continuam circulando nas redes sociais, geralmente baseadas em conteúdos sem comprovação.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Caso Jeffrey Epstein

teorias da conspiração
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Correção: Tesouro dos EUA emite autorização temporária para venda de petróleo do Irã retido

20.03.26 21h47

Tesouro dosestá emitindo autorização temporária para venda de petróleo do Irã retido no mar

20.03.26 21h43

REALITY

Quem era o ex-'De Férias com o Ex' encontrado morto aos 33 anos

Participante do reality show foi achado em canal próximo a praia; caso segue sob investigação

20.03.26 21h38

'Nunca falei com um narcotraficante em toda a minha vida', diz presidente da Colômbia

20.03.26 19h43

MAIS LIDAS EM MUNDO

CONDENAÇÃO

Babá é condenada pela justiça após abusar de criança e deixá-la durante 21 horas sem comida em casa

A jovem era considerada uma pessoa de confiança pela família

16.03.26 12h00

MISTÉRIO

Atriz é encontrada morta após sair para encontrar amiga do ensino médio; entenda o caso

Magdalena Majtyka ficou desaparecida durante três dias e foi encontrada em uma floresta

12.03.26 14h43

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

MUNDO

Porta-aviões dos EUA, utilizado na guerra contra Irã, terá que passar por manutenção em porto

O Gerald R. Ford é o porta-aviões mais novo dos EUA e o maior do mundo

17.03.26 19h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda