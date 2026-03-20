Jeffrey Epstein está vivo? Entenda caso do homem filmado na Flórida

Um vídeo que circula nas redes sociais voltou a levantar uma teoria da conspiração envolvendo Jeffrey Epstein, financista morto em 2019. As imagens mostram um homem dirigindo em uma rua no sul da Flórida, o que levou internautas a questionarem se ele estaria vivo.

A gravação ganhou repercussão pela semelhança física entre o motorista e Epstein. No entanto, não há qualquer evidência de que o homem seja o ex-investidor.

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O vídeo foi registrado de dentro de outro veículo e mostra um homem usando boné branco e óculos escuros ao volante. A publicação foi feita por um morador da Flórida e posteriormente replicada em páginas locais, acumulando milhares de visualizações.

Homem do vídeo nega ser Jeffrey Epstein

Após a repercussão, o homem que aparece nas imagens decidiu se pronunciar. Conhecido nas redes como “Palm Beach Pete”, ele gravou um vídeo negando que seja o financista.

“Olá, aqui é o Palm Beach Pete. Só queria agradecer a todos pelo apoio e pelas boas vibrações… Eu não sou o Jeffrey Epstein”, afirmou, em tom bem-humorado.

A declaração foi feita depois que ele passou a ser frequentemente confundido com Epstein por causa da aparência semelhante.

O que aconteceu com Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein morreu em 10 de agosto de 2019, em uma prisão federal de Nova York, onde aguardava julgamento por crimes de tráfico sexual de menores.

A autópsia concluiu que a causa da morte foi suicídio por enforcamento. O resultado foi confirmado por investigações conduzidas pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos e pelo FBI.

Desde então, teorias da conspiração sobre o caso continuam circulando nas redes sociais, geralmente baseadas em conteúdos sem comprovação.