Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Colégio de SP suspende alunos após mensagens misóginas e citação a Epstein em grupo de WhatsApp

Estadão Conteúdo

O Colégio São Domingos, em Perdizes, na zona oeste de São Paulo, suspendeu três alunos depois que eles criaram uma lista de "meninas estupráveis" em um grupo de WhatsApp. Outros dois meninos também foram suspensos por enviar figurinhas do financista americano Jeffrey Epstein, acusado de liderar uma rede de exploração e tráfico sexual de menores de idade.

Os meninos estudam no 9º ano do colégio e têm entre 14 e 15 anos. A existência da lista foi descoberta pelas meninas na semana passada. Revoltadas, elas passaram a questionar os colegas no grupo geral da turma e comunicaram a coordenação.

Em comunicado aos pais ao qual o Estadão teve acesso, a direção diz que a troca de mensagens está em "total desacordo com os princípios e valores desta instituição de ensino". Em nota enviada à reportagem, a direção diz ter criado um grupo de trabalho no dia 11 de março para apurar e acompanhar os desdobramentos da ocorrência. "Estamos mobilizados em enfrentar essa situação com a sensibilidade, a responsabilidade e o sigilo que competem a uma instituição de educação", diz.

Pais de alunos da escola contaram à reportagem que as mensagens de caráter misógino causaram comoção e revolta. A coordenação passou nas salas do 9º ano e do ensino médio para discutir o ocorrido e falar das medidas que estavam sendo tomadas.

Um grupo de meninos e meninas do 2º ano do ensino médio organizou um protesto na sexta-feira, 13, em que todos se vestiram de roxo - cor que simboliza a luta feminina por justiça e igualdade de direitos.

De acordo com a direção do São Domingos, foram tomadas as seguintes medidas educacionais:

- escuta e acolhimento das estudantes; - conversa com os estudantes autores das postagens; - conversas reservadas com os familiares dos estudantes envolvidos nas publicações; - suspensão temporária dos envolvidos de todas as atividades curriculares e extracurriculares; - conversas com as turmas, com amplo comprometimento dos educadores na discussão do tema em sala de aula.

Em outro comunicado às famílias de toda a escola, divulgado nesta terça-feira, 17, a direção contou que se reuniu com os pais do 9º ano para discutir o episódio e que eles pretendem criar um grupo conjunto para "o enfrentamento das mídias digitais nocivas e da banalização da violência, especialmente a que atinge as mulheres".

"A comunidade escolar assumiu a pauta como um sintoma das ameaças que colocam em risco nossa ética, nosso modo de vida e se colocou frente aos dilemas, junto com os educadores", disse a nota da direção. "Agradecemos a parceria das famílias que se uniram a nós num movimento de renovada esperança e busca por dias melhores."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

alunos

mensagens misóginas

colégio

SP

suspensão
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda