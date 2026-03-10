Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Investigadores anunciam operação no rancho de Epstein no Novo México

A busca é resultado da divulgação de milhões de documentos do Departamento de Justiça dos Estados Unidos sobre o financista

Estadão Conteúdo
fonte

Jeffrey Epstein (Divulgação / Domínio Público)

Autoridades americanas iniciaram uma operação de busca no rancho do falecido criminoso sexual Jeffrey Epstein, localizado no Novo México. A ação visa investigar supostos abusos de mulheres, incluindo menores de idade, conforme anunciado na segunda-feira, 9.

A busca integra uma investigação criminal divulgada em 19 de fevereiro pelo Departamento de Justiça do Novo México. O foco são as alegadas atividades ilegais ocorridas na propriedade antes da morte de Epstein, em 2019.

Esta operação decorre da liberação de milhões de documentos pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos sobre o financista. Nesses registros, o local conhecido como "Rancho Zorro" é citado milhares de vezes.

Detalhes da investigação e depoimentos de vítimas

Melanie Stansbury, congressista do Novo México, comentou que a busca "não deixará pedra sobre pedra". Ela afirmou, em publicação no X, que "Os sobreviventes de Epstein esperaram tempo demais por justiça e o Novo México está liderando a busca pela verdade e pela responsabilização".

Epstein foi condenado em 2008 por acusações de abuso sexual de menores, algumas delas com apenas 14 anos. Ele faleceu enquanto estava detido em Nova York, antes de ser julgado por novas acusações de tráfico sexual.

Após a morte do financista, uma mulher, identificada pelo pseudônimo Jane Doe 15, relatou ter sido estuprada por Epstein no rancho quando tinha 15 anos. Outra mulher, Annie Farmer, afirmou que a cúmplice Ghislaine Maxwell, atualmente presa, apalpou seus seios no mesmo local durante sua adolescência.

Mundo
.
