Trump diz que está disposto a negociar com o Irã

Trump disse em entrevista que há sinais de que Teerã deseja conversar

Estadão Conteúdo
fonte

Presidente americano Donald Trump (Foto: Instagram @realdonaldtrump)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 10, que pode negociar com o Irã, dependendo das condições. A declaração ocorre apesar de o conflito no Oriente Médio ter avançado significativamente.

Questionado sobre um possível diálogo com líderes iranianos, Trump disse à Fox News que há sinais de que Teerã deseja conversar. "Estou ouvindo que eles querem muito conversar", afirmou o presidente.

"É possível, depende dos termos, possível, apenas possível... Sabe, nós meio que não precisamos mais conversar, se você realmente pensar sobre isso, mas é possível", declarou Trump à emissora.

Críticas ao Líder Iraniano

Na mesma entrevista, Trump comentou a escolha do novo líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, nomeado no último domingo, 8. O presidente dos EUA afirmou que "não está feliz" com a decisão e que "Não acredita que ele possa viver em paz".

Operação Epic Fury Atinge Expectativas

O presidente também elogiou os primeiros resultados da Operação Epic Fury, uma ofensiva militar conjunta entre Estados Unidos e Israel. Segundo ele, os resultados foram "muito além das expectativas".

"Muito além das expectativas em termos de resultados nesta fase inicial", disse Trump à Fox News. Ele acrescentou que o ataque inicial foi decisivo: "Quando os atacamos primeiro, destruímos 50% dos mísseis deles e, se não tivéssemos feito isso, teria sido uma luta muito mais difícil".

"Nenhum outro presidente teve coragem de fazer isso... Não quero um presidente que não tenha coragem em cinco ou dez anos para entrar em ação. É como um pistoleiro, que saca sua arma primeiro", justificou o presidente.

Trump afirmou ainda que o momento do ataque foi escolhido para surpreender o adversário. "Ataques durante o café da manhã são incomuns, e eles foram enganados porque pensaram que não iríamos naquele momento e tudo mais... E eles simplesmente se encontraram. Foi muito, muito surpreendente. E todos se encontraram juntos, e foi aberto", explicou.

Ataque a Escola Feminina no Irã

Sobre o ataque a uma escola feminina no Irã, que resultou em mais de 170 mortes, incluindo jovens estudantes, Trump disse que o caso ainda está sob investigação. "Ainda está sob investigação, mas não somos os únicos com esse tipo específico de foguete", declarou Trump.

Imagens de satélite, análises de especialistas, um funcionário dos Estados Unidos e informações públicas divulgadas pelos exércitos dos EUA e de Israel sugerem que a explosão foi provavelmente causada por ataques aéreos dos Estados Unidos. Estes ataques teriam atingido um complexo adjacente associado à Guarda Revolucionária do Irã.

Palavras-chave

EUA/ISRAEL/IRÃ/GUERRA

Trump

negociação
Mundo
.
