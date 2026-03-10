VÍDEO: Homem sobrevive por pouco a ataque de míssil em rua de Israel; veja

Um homem sobreviveu por pouco a um ataque de míssil iraniano no centro de Israel, em um episódio registrado a cerca de 17 km de Tel Aviv. O momento exato da explosão foi capturado por câmeras de segurança instaladas na região.

Nas imagens é possível ver o pedestre caminhando ao lado da rua quando o projétil atinge o meio da via com grande força, fazendo com que ele se assuste e caia no chão. A explosão levantou uma nuvem densa de fumaça cinza, aumentando o impacto visual do ataque.

Segundos após a queda, outra pessoa corre em direção ao homem para prestar socorro. A vítima ficou gravemente ferida, segundo informou a prefeitura de Or Yehuda, responsável pela divulgação das imagens.

Uma testemunha relatou ao site Y Net Global que a explosão provocou pânico e confusão na região. “Ouvimos um estrondo, esperamos alguns minutos e, depois, começaram a aparecer outros barulhos”, disse.

Segundo o relato, os impactos deixaram marcas visíveis. “Vimos todos os contêineres de metal cheios de buracos e, em seguida, as ambulâncias começaram a chegar. Estávamos em choque. As paredes da casa, o cômodo reforçado, tudo tremeu", disse um cidadão.

O foguete, que fazia parte de uma ogiva de fragmentação capaz de lançar explosivos de forma indiscriminada, atingiu não apenas a área central de Israel, mas também provocou explosões em outras cidades próximas.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão deTainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)