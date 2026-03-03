Piloto dos EUA é cercado por moradores no Kuwait após caça ser abatido

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que um piloto militar dos Estados Unidos é cercado por moradores no Kuwait após seu caça ter sido abatido em um aparente incidente de fogo amigo. No vídeo, o militar aparece no chão, cercado por carros e homens que o ameaçam, logo após ter se ejetado da aeronave e pousado de paraquedas.

Nas gravações, o piloto norte-americano demonstra que não está armado e chega a ficar de joelhos, pedindo para não ser machucado. O episódio ocorreu na manhã da última segunda-feira (2), quando três aeronaves F-15E Strike Eagle caíram no território kuwaitiano.

De acordo com informações divulgadas pelo Comando Central dos Estados Unidos, as aeronaves teriam sido acidentalmente derrubadas pelas defesas aéreas do Kuwait. Ao todo, seis tripulantes estavam nos três caças e conseguiram se ejetar com segurança. As autoridades militares informaram que todos foram resgatados e passam bem.

As causas do incidente seguem sob investigação. Imagens compartilhadas online mostram tanto o momento da queda de uma das aeronaves quanto o registro do piloto sendo abordado por moradores locais logo após tocar o solo.

Incidente ocorre em meio à escalada do conflito

O episódio acontece no terceiro dia de confrontos após ataques realizados por Estados Unidos e Israel contra o Irã, que desencadearam uma série de represálias por parte de Teerã. Diante do avanço do conflito, o governo norte-americano anunciou o fechamento das embaixadas dos Estados Unidos na Arábia Saudita e no Kuwait nesta terça-feira (3), citando “sérios riscos à segurança”.

Também foi determinada a evacuação de funcionários diplomáticos não essenciais e seus familiares em 14 países. O incidente envolvendo os caças no Kuwait reforça o clima de tensão na região, que vive dias de instabilidade após a ampliação dos confrontos no Oriente Médio.