Jato dos EUA é registrado caindo no Kuwait; pilotos são ejetados

No domingo (1), três jatos F-15 da força aérea dos Estados Unidos caíram no Kuwait. O Exército norte-americano confirmou que o incidente foi uma ação de "fogo amigo", na qual as aeronaves foram abatidas por engano. O ocorrido acontece em um momento de elevada tensão no Oriente Médio, após recentes ataques na região do Irã.

Imagens registradas no país mostraram um dos jatos em queda e seus pilotos realizando a ejeção das aeronaves.

Nenhuma morte foi registrada

Apesar do incidente, o Ministro da Defesa do Kuwait assegurou que ninguém morreu durante as quedas dos jatos. A confirmação de "fogo amigo" por parte do Exército norte-americano aponta para um erro operacional.