Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Jato dos EUA é registrado caindo no Kuwait; pilotos são ejetados

Apesar do incidente, o Ministro da Defesa do Kuwait assegurou que ninguém morreu

Redação O Liberal

No domingo (1), três jatos F-15 da força aérea dos Estados Unidos caíram no Kuwait. O Exército norte-americano confirmou que o incidente foi uma ação de "fogo amigo", na qual as aeronaves foram abatidas por engano. O ocorrido acontece em um momento de elevada tensão no Oriente Médio, após recentes ataques na região do Irã.

Imagens registradas no país mostraram um dos jatos em queda e seus pilotos realizando a ejeção das aeronaves.

Nenhuma morte foi registrada

Apesar do incidente, o Ministro da Defesa do Kuwait assegurou que ninguém morreu durante as quedas dos jatos. A confirmação de "fogo amigo" por parte do Exército norte-americano aponta para um erro operacional.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Irã anuncia novos ataques contra cidades de Israel e diz que atingiu gabinete de Netanyahu

02.03.26 8h57

MUNDO

Jato dos EUA é registrado caindo no Kuwait; pilotos são ejetados

Apesar do incidente, o Ministro da Defesa do Kuwait assegurou que ninguém morreu

02.03.26 8h56

AIEA diz que não há indicação de danos em instalações nucleares, mas Irã cita Natanz como alvo

02.03.26 8h23

MUNDO

UE: Von der Leyen diz que única solução duradoura para Irã é diplomática e pede desescalada

A declaração foi dada em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (2) sobre a relação entre a União Europeia (UE) e a Suíça

02.03.26 8h18

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Hotel onde cantora Simone Mendes estava hospedada em Dubai é atingido por míssel iraniano

Simone chegou há dois dias de Dubai e agradeceu a Deus por ter saído antes do conflito

28.02.26 18h03

ALAGAMENTO

VÍDEO: pítons gigantes surgem em ruas alagadas após temporal

Após três dias de chuvas intensas, moradores registram cobras de até 5 metros nadando em áreas inundadas na Indonésia

26.02.26 9h56

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

conflito

Autoridade israelense diz à agência que corpo de Khamenei foi encontrado; Irã nega morte

Imagens de satélite mostraram uma coluna de fumaça preta e danos extensos no complexo de Khamenei

28.02.26 17h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda