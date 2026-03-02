Capa Jornal Amazônia
Irã anuncia novos ataques contra cidades de Israel e diz que atingiu gabinete de Netanyahu

Estadão Conteúdo

A Guarda Revolucionária do Irã reivindicou nesta segunda-feira, 2, a autoria de um ataque com mísseis contra o gabinete do primeiro-ministro israelense Binyamin Netanyahu e o quartel-general do comandante da Força Aérea de Israel.

"O gabinete do primeiro-ministro criminoso do regime sionista e a sede do comandante da força aérea do regime foram atacados", afirmou o exército ideológico da República Islâmica em um comunicado divulgado pela agência de notícias Fars.

A Guarda Revolucionária do Irã reforçou que lançou mísseis contra edifícios governamentais de Israel, em Tel Aviv, e contra instalações militares e de segurança em Haifa e em Jerusalém Oriental.

"Entre os alvos da 10ª onda, ocorreu um bombardeio do complexo governamental do regime sionista em Tel Aviv, ataques a centros militares e de segurança em Haifa e um bombardeio em Jerusalém Oriental", disse ainda a força militar de elite da República Islâmica em comunicado.

A declaração ocorre dois dias após o início da ofensiva coordenada entre Estados Unidos e Israel que deixou centenas de mortos no Irã, inclusive o líder supremo do país, aiatolá Ali Khamenei.

Na madrugada desta segunda-feira, múltiplas explosões foram ouvidas em Teerã, Karaj e Sanandaj, de acordo com a Fars News Agency, agência de notícias ligada a Guarda Revolucionária do Irã.

O Exército de Israel também afirmou ter lançado uma onda de ataques contra o Hezbollah "em todo o Líbano", após disparos de foguetes reivindicados pelo grupo apoiado pelo Irã. Fortes explosões foram ouvidas em Beirute.

Israel solicitou que os residentes de várias localidades do Líbano se retirassem antes de prosseguir com a ofensiva. Em comunicado oficial, os militares sinalizaram que, "em resposta ao lançamento de projéteis do Hezbollah contra o Estado de Israel", as forças israelenses "começaram a atacar alvos da organização terrorista Hezbollah em todo o Líbano".

