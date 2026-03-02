UE: Von der Leyen diz que única solução duradoura para Irã é diplomática e pede desescalada

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, defendeu que a única solução duradoura para o Irã é diplomática e classificou os desdobramentos no Oriente Médio como "preocupantes". A declaração foi dada em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (2) sobre a relação entre a União Europeia (UE) e a Suíça.

Von der Leyen, que disse ter conversado com líderes de países do Oriente Médio e europeus, destacou que a situação é "volátil", mas que a esperança se concentra na oportunidade dos iranianos estabelecerem um novo governo. "Precisamos agir para que haja uma desescalada. Nas últimas horas, testemunhamos inúmeros ataques. Condeno veementemente esses ataques pelo Irã e seus próximos", ressaltou.

Para a presidente da comissão, a estabilidade na região é o fator mais importante, o que significa uma transição "credível" no Irã e uma pausa nos programas nucleares e balísticos de Teerã.

Von der Leyen afirmou também que os europeus vão discutir a situação na região nas próximas horas porque a UE precisa "estar preparada".