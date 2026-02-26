VÍDEO: pítons gigantes surgem em ruas alagadas após temporal

Imagens que circulam nas redes sociais mostram pítons gigantes nadando em ruas alagadas da ilha de Bali, na Indonésia. Os registros foram feitos após três dias consecutivos de chuvas torrenciais que provocaram inundações severas na região.

Nos vídeos, os répteis aparecem se deslocando em meio a grandes poças formadas nas vias públicas. Segundo a imprensa local, bairros populares como Kuta, Legian e Seminyak foram os mais atingidos pelas enchentes. O nível da água variou entre 30 e 70 centímetros em algumas áreas.

As chuvas intensas, que atingem a ilha há três dias seguidos, causaram o transbordamento de rios, alagaram residências e bloquearam estradas. Houve interrupções no transporte e riscos tanto para moradores quanto para turistas que visitam a ilha.

Com as áreas naturais alagadas, animais silvestres podem buscar locais mais altos ou secos, o que aumenta a possibilidade de aparições em áreas urbanas. No caso de Bali, as pítons foram vistas nadando entre carros e pedestres em meio às ruas inundadas.

Algumas cobras registradas nas imagens teriam até 5 metros de comprimento, segundo relatos que acompanham os vídeos.

As autoridades locais reforçaram que condições climáticas severas são comuns durante a estação chuvosa na Indonésia, que geralmente ocorre entre outubro e abril. Além das enchentes, há risco de deslizamentos de terra e quedas de árvores.