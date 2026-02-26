Capa Jornal Amazônia
Mundo

Mundo

VÍDEO: pítons gigantes surgem em ruas alagadas após temporal

Após três dias de chuvas intensas, moradores registram cobras de até 5 metros nadando em áreas inundadas na Indonésia

Hannah Franco
fonte

Cobras gigantes são vistas nadando em ruas após chuvas intensas em Bali (Reprodução/Redes sociais)

Imagens que circulam nas redes sociais mostram pítons gigantes nadando em ruas alagadas da ilha de Bali, na Indonésia. Os registros foram feitos após três dias consecutivos de chuvas torrenciais que provocaram inundações severas na região.

Nos vídeos, os répteis aparecem se deslocando em meio a grandes poças formadas nas vias públicas. Segundo a imprensa local, bairros populares como Kuta, Legian e Seminyak foram os mais atingidos pelas enchentes. O nível da água variou entre 30 e 70 centímetros em algumas áreas.

image Cachorro é atacado por sucuri dentro de área do Exército em Itaituba
Militares conseguiram conter a cobra e salvar o animal

image Moradores encontram jiboia em máquina de lavar; veja o vídeo!
Polícia Militar Ambiental foi acionada para capturar o réptil que foi solto na natureza após avaliação

As chuvas intensas, que atingem a ilha há três dias seguidos, causaram o transbordamento de rios, alagaram residências e bloquearam estradas. Houve interrupções no transporte e riscos tanto para moradores quanto para turistas que visitam a ilha.

Com as áreas naturais alagadas, animais silvestres podem buscar locais mais altos ou secos, o que aumenta a possibilidade de aparições em áreas urbanas. No caso de Bali, as pítons foram vistas nadando entre carros e pedestres em meio às ruas inundadas.

Algumas cobras registradas nas imagens teriam até 5 metros de comprimento, segundo relatos que acompanham os vídeos.

As autoridades locais reforçaram que condições climáticas severas são comuns durante a estação chuvosa na Indonésia, que geralmente ocorre entre outubro e abril. Além das enchentes, há risco de deslizamentos de terra e quedas de árvores.

