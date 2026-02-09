Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Cachorro é atacado por sucuri dentro de área do Exército em Itaituba

Militares conseguiram conter a cobra e salvar o animal

O Liberal
fonte

Cachorro é atacado por sucuri dentro de área do Exército em Itaituba. (Reprodução/ redes sociais)

Um vídeo que passou a circular nas redes sociais nesta segunda-feira (9) mostra o momento em que um cachorro é atacado por uma sucuri dentro da área de um batalhão do Exército Brasileiro, no município de Itaituba, no sudoeste do Pará.

As imagens registram a cobra enrolada no corpo do animal, enquanto militares tentam dominar a sucuri para libertar o cachorro. Em meio à ação, os soldados conseguem conter o réptil e afastá-lo, evitando um desfecho mais grave.

Em outra gravação que também circula nas redes, o cachorro aparece com diversos ferimentos, resultado do ataque. Apesar disso, ele foi resgatado com vida pelos militares.

A reportagem segue apurando mais informações para esclarecer o que foi feito com a sucuri após o resgate e quais procedimentos foram adotados em relação ao atendimento e aos cuidados prestados ao cachorro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cachorro é atacado por sucuri dentro de área do Exército em Itaituba
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

APREENSÃO

PM apreende armas e drogas com torcedores em van a caminho do Re-Pa, em Castanhal

Material apreendido incluía barras de ferro, facão, rojões e drogas

09.02.26 14h44

ECONOMIA

Paraenses enfrentam alta nos custos de transporte no Carnaval de 2026

Levantamento do Dieese/PA aponta aumento, enquanto consumidores relatam dificuldades com hospedagem e planejamento

09.02.26 14h34

VIOLÊNCIA

Pará é o 2º no país em conflitos no campo e tem alta de 75% nos assassinatos em 2025, aponta CPT

Em 10 anos, no recorte de 2015 a 2024, o estado acumulou 84 mortes relacionadas a conflitos no campo, sendo 2017 o ano mais violento, com 23 assassinatos

07.02.26 16h00

TEMPO

Cametá e Altamira estão entre as cidades com risco de temporais e alagamentos

Inmet emite alerta de perigo para o Pará e outras regiões do Norte com chuvas intensas e ventos de até 100 km/h

07.02.26 14h20

MAIS LIDAS EM PARÁ

ACIDENTE

Carro com influenciadores do fisiculturismo capota na rodovia Transamazônica

Equipe da Max Titanium seguia para seletivas quando veículo saiu da pista; acidente aconteceu próximo de Uruará

09.02.26 13h22

Nascimentos

Pará e outros estados da região Norte lideram em número de nascimentos

Norte carrega os melhores números, em comparação ao RJ, que acumula índices preocupantes

08.02.26 14h56

CARNAVAL

Pretinhos do Mangue 2026: veja como será a 37ª edição do tradicional bloco de Curuçá

Criado em 1989 a partir de um protesto artístico no manguezal, bloco de Curuçá segue unindo cultura, consciência ambiental e defesa dos ecossistemas costeiros

08.02.26 11h15

HABITAÇÃO

Prazo para propostas de entidades urbanas ao Minha Casa, Minha Vida encerra nesta terça

A seleção é direcionada a entidades organizadoras sem fins lucrativos responsáveis por elaborar propostas habitacionais voltadas a famílias de baixa renda

09.02.26 12h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda