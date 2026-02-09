Cachorro é atacado por sucuri dentro de área do Exército em Itaituba

Um vídeo que passou a circular nas redes sociais nesta segunda-feira (9) mostra o momento em que um cachorro é atacado por uma sucuri dentro da área de um batalhão do Exército Brasileiro, no município de Itaituba, no sudoeste do Pará.

As imagens registram a cobra enrolada no corpo do animal, enquanto militares tentam dominar a sucuri para libertar o cachorro. Em meio à ação, os soldados conseguem conter o réptil e afastá-lo, evitando um desfecho mais grave.

Em outra gravação que também circula nas redes, o cachorro aparece com diversos ferimentos, resultado do ataque. Apesar disso, ele foi resgatado com vida pelos militares.

A reportagem segue apurando mais informações para esclarecer o que foi feito com a sucuri após o resgate e quais procedimentos foram adotados em relação ao atendimento e aos cuidados prestados ao cachorro.