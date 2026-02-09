Capa Jornal Amazônia
PM apreende armas e drogas com torcedores em van a caminho do Re-Pa, em Castanhal

Material apreendido incluía barras de ferro, facão, rojões e drogas

O Liberal
fonte

Todos os ocupantes do veículo foram detidos e conduzidos à Seccional Urbana do Centro de Castanhal (Divulgação Polícia Militar)

Na tarde de domingo (8), equipes da Polícia Militar, por meio do Tático 01 e do Tático 02, frustraram uma possível ação violenta envolvendo integrantes de torcida organizada, durante abordagem a uma van na travessa Irmã Adelaide, esquina com a rua Tiradentes, no bairro Centro, em Castanhal, região nordeste do Pará.

 

De acordo com o relatório da PM divulgado a imprensa, os policiais foram acionados via Núcleo Integrado de Operações (NIOP), após denúncias sobre uma suposta reunião de torcedores que estariam se organizando para promover confronto com uma torcida rival. O grupo, segundo as informações, teria como destino o estádio Mangueirão, em Belém, onde ocorreria o clássico Re-Pa.

 

Ao chegarem ao local indicado, as equipes localizaram uma van com vários ocupantes, em sua maioria jovens. Durante a abordagem e as buscas no interior do veículo, foram encontrados diversos objetos que poderiam ser utilizados como armas em confrontos, entre eles pedras, barras de ferro, um facão, uma soqueira, rojões e outros materiais semelhantes.

As circunstâncias que motivaram o confronto ainda não foram detalhadas. A Polícia Civil deve investigar o caso.

Além dos artefatos, os policiais também apreenderam uma certa quantidade de entorpecentes. Diante da situação, todos os ocupantes do veículo foram detidos e conduzidos à Seccional Urbana do Centro de Castanhal, onde o caso foi apresentado à Polícia Civil para a adoção das medidas cabíveis.

De acordo com a Polícia Militar, a ação rápida e integrada das equipes evitou um possível confronto entre torcidas organizadas, contribuindo para a preservação da ordem pública e para a segurança da população, tanto em Castanhal quanto na capital paraense.

