Suspeito de envolvimento na morte de 2 guardas municipais é morto em intervenção policial em Portel

Uma intervenção policial resultou na morte de um suspeito em Portel, no Arquipélago do Marajó. As investigações o apontavam como envolvido no ataque a tiros a quatro guardas municipais daquele município. Dois guardas morreram e outros dois, baleados, foram socorridos e estão hospitalizados.

Em nota, a Polícia Civil do Pará informa, nesta segunda-feira (9), que dois suspeitos de envolvimento com as mortes foram apresentados na Delegacia de Portel pela equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Polícia Militar. Um terceiro suspeito morreu durante a operação. O caso segue sob investigação.

A intervenção ocorreu no bairro do Pinho, no domingo (8). Ainda segundo informações oriundas do município, o suspeito que morreu era mais conhecido como "Kinho". Ele é apontado como o homem que dirigia o veículo que transportou o grupo armado que atacou os guardas municipais, baleados quando faziam rondas pela cidade.

No ataque, morreram os guardas municipais Alessandro Oliveira Freitas e Iago Fernando Medeiros Pereira. O corpo de Alessandro, que era conhecido por amigos e familiares como Leco, foi sepultado, no domingo, no cemitério municipal de Portel. Já o corpo de Iago foi enterrado no cemitério municipal de Breves, no Marajó, também no domingo.

Noite de terror

Na noite de sábado (7), o município de Porte viveu uma noite de terror com a morte de quatro pessoas: dois guardas municipais, um professor e um homem que, segundo as primeiras informações, teria envolvimento com o tráfico de drogas. Segundo as primeiras informações, o grupo criminoso, supostamente portando fuzis, disparou contra agentes da Guarda Municipal, que faziam rondas pela cidade. Os dois guardas que sobreviveram foram transferidos para o Hospital Regional do Marajó, em Breves.

Os guardas foram atacados por volta de 23h30. Após esses baleamentos, homens invadiram uma casa e executaram a tiros "Gato Mestre", que teria envolvimento com o tráfico de drogas. Depois, mataram o professor Dalcides Santana Pinheiro. Não se sabe a motivação da morte do professor. Em seguida, os criminosos abandonaram o veículo em um quintal na rua Duque de Caxias, na área conhecida como Portelinha, e atearam fogo ao carro.

A Prefeitura e a Guarda Municipal de Portel divulgaram nota de pesar sobre as mortes dos agentes da Guarda Municipal: “É com profundo pesar e indignação que comunicamos o falecimento dos guardas municipais Alessandro Oliveira Freitas e Iago Fernando Medeiros Pereira. Os dois guerreiros perderam a vida na noite deste sábado (07), vítimas de um ataque covarde enquanto exerciam com honra e dedicação o seu trabalho em prol da segurança pública”.

A Secretaria Municipal de Educação de Portel também divulga nota em que comunica, "com profundo pesar", o falecimento de Dalcides Santana Pinheiro, ocorrido neste final de semana. Dalcides atuou como professor em Portel, dedicando sua trajetória à educação e à formação de cidadãos. "Neste momento de dor, a Secretaria solidariza-se com todos os familiares e amigos, manifestando seu reconhecimento e gratidão pelo trabalho prestado à comunidade", informa.

Segup enviou reforços para Portel

Ainda no domingo (8), a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) informou que estava enviando reforço da Polícia Militar e da Polícia Civil para aquele município. Os agentes vão contar com o apoio de aeronaves. Ainda segundo a Segup, as ações têm como objetivo identificar e localizar os responsáveis pelos crimes, além de reforçar as medidas de segurança para restabelecer a tranquilidade da população local. As forças estaduais atuam de forma integrada no acompanhamento da ocorrência.

Em nota, divuglada no domingo, a Polícia Civil do Pará informou que o atentado contra os guardas municipais é apurado pela Delegacia do município. Segundo as informações iniciais, quatro agentes foram surpreendidos por ocupantes de um veículo, ainda não identificados, que efetuaram diversos disparos de arma de fogo. Dois guardas morreram e outros dois foram socorridos. Uma arma de fogo pertencente a um dos agentes foi levada pelos criminosos.

Perícias foram requisitadas, imagens estão sendo analisadas e testemunhas serão ouvidas para esclarecer completamente os fatos. A Polícia Civil conta com o apoio da Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP), da CORE, das forças de segurança locais e da região do Marajó para identificar os responsáveis. Informações podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181.

Também em nota, a Polícia Militar do Pará informa que intensificou as buscas para identificar e prender os responsáveis pelos crimes, ocorridos em Portel, com ações concentradas em municípios vizinhos. As operações contam com o apoio do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), para garantir a prisão dos criminosos e a segurança da população.