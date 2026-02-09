Homem é preso suspeito de participar de estupro coletivo em Marabá

A Polícia Civil prendeu, na noite do último sábado (7), Watilla Pedrosa de Gois, sob a suspeita de envolvimento em um crime de estupro coletivo ocorrido no Bairro Laranjeiras, em Marabá. A captura do suspeito aconteceu após uma força-tarefa entre delegacias da região sudeste do Estado.

De acordo com informações da Polícia Civil, o caso chegou ao conhecimento das autoridades por volta das 20h30, quando a vítima compareceu à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam). Segundo o relato da mulher, o crime teria ocorrido poucas horas antes, por volta das 17h.

A identificação de Watilla foi feita pela própria vítima. Em depoimento, ela afirmou tê-lo reconhecido como um dos agressores. Além de apontar o suspeito, a vítima forneceu uma pista crucial para a localização: ele residia no município vizinho de Itupiranga.

Com base nessas informações, a equipe da Deam acionou imediatamente a Delegacia de Polícia Civil de Itupiranga. Os agentes locais conseguiram localizar o homem e efetuaram o encaminhamento dele para Marabá ainda na mesma noite.

Apesar da gravidade da denúncia, as circunstâncias exatas de como o crime ocorreu ainda não foram detalhadas pelas autoridades para não comprometer as investigações. Até o momento, a Deam não confirmou se Watilla foi autuado em flagrante ou se outros envolvidos já foram identificados.