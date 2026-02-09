Armada com facão, mulher é presa por suspeita de esfaquear ex-companheira em Itaituba

Uma mulher foi presa por suspeita de, armada com um facão, esfaquear a ex-companheira durante uma discussão ocorrida em um loteamento de Itaituba, no sudoeste do Pará. A violência ocorreu na noite de domingo (8). Os policiais militares encontraram a vítima na via principal, a cerca de 300 metros da residência onde ocorreu o ataque. Ela apresentava grande quantidade de sangue e cortes profundos na cabeça, rosto, tórax e mãos.

Segundo a vítima, a agressora é sua ex-companheira. A discussão começou por ciúmes e por desentendimentos relacionados à divisão do terreno do imóvel onde o casal morava anteriormente. Em determinado momento, a suspeita pegou um facão e desferiu vários golpes contra a ex-companheira, informou, ainda, o Portal Giro.

A vítima contou que conseguiu reagir com um soco e trancou a agressora dentro da casa, que possui apenas um cômodo. Em seguida, acionou a polícia. Trancada, a suspeita passou a danificar diversos pertences do imóvel. A vítima também informou aos policiais que possuía medida protetiva de urgência contra a ex-companheira.

Com a chave entregue pela vítima, os policiais abriram o imóvel e visualizaram a suspeita ainda portando o facão. Mesmo após ordem para soltar a arma, ela não obedeceu e resistiu à abordagem, sendo necessário o uso de um dispositivo de condução elétrica (Taser) para imobilizá-la.

O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada ao Hospital Regional do Tapajós. A suspeita foi levada para retirada dos dardos do Taser e, em seguida, apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Itaituba. Na unidade policial, foi confirmado que havia medidas protetivas de urgência em vigor contra a agressora. O caso segue sob investigação.

Em nota, a Polícia Civil informa que uma mulher foi apresentada pela Polícia Militar à Seccional de Itaituba, onde foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio. Ela permanece à disposição da Justiça.