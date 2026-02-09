Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Armada com facão, mulher é presa por suspeita de esfaquear ex-companheira em Itaituba

Policiais usaram o dispositivo de condução elétrica (Taser) para imobilizar a suspeita

O Liberal
fonte

A polícia prendeu a mulher que, armada com um facão, atacou a ex-companheira durante uma discussão ocorrida em um loteamento de Itaituba (Foto: O Liberal (Arquivo - Imagem meramente ilustrativa))

Uma mulher foi presa por suspeita de, armada com um facão, esfaquear a ex-companheira durante uma discussão ocorrida em um loteamento de Itaituba, no sudoeste do Pará. A violência ocorreu na noite de domingo (8). Os policiais militares encontraram a vítima na via principal, a cerca de 300 metros da residência onde ocorreu o ataque. Ela apresentava grande quantidade de sangue e cortes profundos na cabeça, rosto, tórax e mãos.

Segundo a vítima, a agressora é sua ex-companheira. A discussão começou por ciúmes e por desentendimentos relacionados à divisão do terreno do imóvel onde o casal morava anteriormente. Em determinado momento, a suspeita pegou um facão e desferiu vários golpes contra a ex-companheira, informou, ainda, o Portal Giro.

A vítima contou que conseguiu reagir com um soco e trancou a agressora dentro da casa, que possui apenas um cômodo. Em seguida, acionou a polícia. Trancada, a suspeita passou a danificar diversos pertences do imóvel. A vítima também informou aos policiais que possuía medida protetiva de urgência contra a ex-companheira.

VEJA MAIS:

image Homem é detido após atacar o cunhado com um facão durante briga de família em Itaituba
O caso foi registrado na noite de domingo (25)

image Suspeito de abusar sexualmente da sobrinha de 4 anos é preso em Itaituba
A ocorrência foi registrada no bairro da Paz

Com a chave entregue pela vítima, os policiais abriram o imóvel e visualizaram a suspeita ainda portando o facão. Mesmo após ordem para soltar a arma, ela não obedeceu e resistiu à abordagem, sendo necessário o uso de um dispositivo de condução elétrica (Taser) para imobilizá-la.

O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada ao Hospital Regional do Tapajós. A suspeita foi levada para retirada dos dardos do Taser e, em seguida, apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Itaituba. Na unidade policial, foi confirmado que havia medidas protetivas de urgência em vigor contra a agressora. O caso segue sob investigação.

Em nota, a Polícia Civil informa que uma mulher foi apresentada pela Polícia Militar à Seccional de Itaituba, onde foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio. Ela permanece à disposição da Justiça. 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

armada com facão, suspeita é presa após atacar ex-companheira em itaituba

jornal amazônia
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

APREENSÃO

PM apreende armas e drogas com torcedores em van a caminho do Re-Pa, em Castanhal

Material apreendido incluía barras de ferro, facão, rojões e drogas

09.02.26 14h44

EM PORTEL

Suspeito de envolvimento na morte de 2 guardas municipais é morto em intervenção policial em Portel

Outros dois suspeitos de participar do ataque foram apresentados na delegacia

09.02.26 12h37

AGRESSÃO

Armada com facão, mulher é presa por suspeita de esfaquear ex-companheira em Itaituba

Policiais usaram o dispositivo de condução elétrica (Taser) para imobilizar a suspeita

09.02.26 12h14

POLÍCIA

Homem é preso suspeito de participar de estupro coletivo em Marabá

Vítima procurou a polícia para fazer a denúncia poucas horas depois da ocorrência do crime

09.02.26 10h42

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem é preso suspeito de participar de estupro coletivo em Marabá

Vítima procurou a polícia para fazer a denúncia poucas horas depois da ocorrência do crime

09.02.26 10h42

EM PORTEL

Suspeito de envolvimento na morte de 2 guardas municipais é morto em intervenção policial em Portel

Outros dois suspeitos de participar do ataque foram apresentados na delegacia

09.02.26 12h37

PÂNICO

Terror em Portel: noite de crimes termina com 4 mortos; duas vítimas eram guardas municipais

Outros dois guardas municipais foram baleados e estão hospitalizados; um professor também foi morto

08.02.26 10h42

VIOLÊNCIA

Homem é preso por suspeita de incendiar a própria casa e agredir a companheira em Aveiro, no Pará

Ele ainda tentou fugir, mas acabou detido pela guarnição e conduzido à delegacia

09.02.26 10h06

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda