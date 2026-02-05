Suspeito de abusar sexualmente da sobrinha de 4 anos é preso em Itaituba

Um homem foi detido na tarde de quarta-feira (4) no bairro da Paz, em Itaituba, após ser apontado como suspeito de abusar da própria sobrinha de 4 anos. A ocorrência foi registrada por volta das 13h, quando o Conselho Tutelar solicitou apoio policial para averiguar uma denúncia.

Conforme os relatos iniciais, a informação sobre o abuso chegou às autoridades por meio de uma adolescente de 17 anos. Ela contou que a prima teria revelado uma tentativa de violência praticada pelo tio.

Conforme o depoimento colhido, o suspeito teria praticado toques indevidos nas partes íntimas e outros atos de cunho sexual contra a criança. Diante da gravidade do relato, os policiais realizaram a prisão do homem ainda no local. Também compareceram à delegacia a mãe da criança, a jovem que prestou o depoimento e os conselheiros tutelares envolvidos no caso.

A criança foi encaminhada para realizar a escuta especializada e passará pelos procedimentos de apoio psicológico e social. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.