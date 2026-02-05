Homem é preso em Breu Branco após arrastar cachorro pela corrente com motocicleta

Um homem foi preso por arrastar um cachorro por uma corrente enquanto andava de motocicleta no município de Breu Branco, na região sudeste do Estado do Pará. Testemunhas gravaram o homem que trafegava em velocidade arrastando o animal no asfalto parando apenas quando outros dois homens viram a cena e impediram que continuasse.

"Vai matar mo cachorro. Ei rapaz!", gritam dois homens que impediram o motociclista de continuar arrastando o animal. No vídeo, as testemunhas mostram que o cachorro se feriu com a agressão. O caso repercutiu nas redes sociais e na cidade.

As testemunhas acionaram a Polícia Militar que iniciou diligências imediatamente após tomar conhecimento do caso. O suspeito dos maus-tratos contra o animal foi localizado e detido em flagrante pela Polícia Militar (PM) algum momento depois. Ele foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil da região.

"Recebemos informações via redes sociais de um nacional causando maustratos a um cachorro aqui na cidade, estava arrastando o cachorro por uma corda, numa motocicleta, por toda a cidade, graças a deus um cidadão de bem impediu que ele continuasse arrastando e acionou imediatamente a Polícia Militar. Começamos as diligências e fizemos a prisão desse criminoso", relatou o tenente da PM Júnior.

O suspeito responderá por crime de maus-tratos a animais, conforme prevê a legislação brasileira. O animal foi encaminhado a um veterinário, onde está recebendo os cuidados necessários.