Câmeras de segurança levam mãe a descobrir abuso sexual da filha em tempo real no Tapanã

Uma mãe viveu momentos de terror, nesta quarta-feira (4), ao acessar o sistema de monitoramento de sua residência, no bairro do Tapanã, em Belém. Através das câmeras instaladas no imóvel, ela flagrou, em tempo real, a própria filha de apenas 9 anos sendo abusada sexualmente. O suspeito do crime é o padrasto da vítima, um homem que tinha total confiança da família e era uma das poucas pessoas autorizadas a buscar a menina na escola. Ele foi preso em flagrante. A criança recebeu o acolhimento necessário e conseguiu, segundo a polícia, verbalizar tudo o que aconteceu.

O caso ocorreu enquanto a mãe cumpria seu turno de trabalho em regime de plantão. Por hábito, ela costuma monitorar a rotina da filha à distância. Ao abrir o aplicativo durante o intervalo de almoço, notou que dois equipamentos não estavam funcionando, mas a câmera do quarto permanecia ativa, transmitindo as imagens do crime.

“A mãe trabalha em regime de plantão e, geralmente, quem busca a criança na escola é alguém da família. E hoje foi justamente esse padrasto buscar essa criança na escola. Levou para casa da família e a mãe, como ela tem por hábito, fazer o acompanhamento da criança quando ela está distante, por meio de câmeras que ela colocou na casa, em determinado momento, no horário de intervalo de almoço, ela resolveu abrir as câmeras para olhar. E ela viu que duas não estavam funcionando e uma estava funcionando, que era a do quarto”, detalhou a delegada Karina Figueiredo em entrevista à imprensa local.

“Não se sabe se ele tentou desligar as câmeras ou a questão da internet, mas a do quarto ficou funcionando e ela viu, em tempo real, a filha dela sendo abusada sexualmente por esse rapaz. A polícia foi acionada e apresentou ele para os procedimentos cabíveis. A própria mãe da vítima acionou a polícia”, contou a delegada.

O homem foi preso, em flagrante, e apresentado na Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca), em Ananindeua.

A delegada Karina Figueiredo detalhou que o suspeito era membro da família há três anos. “Tempo suficiente para conseguir ganhar a confiança, tanto que ele era uma das pessoas autorizadas a buscar a criança na escola”, afirmou, ao acrescentar que a polícia está apurando “se ele já não vinha abusando dessa criança por mais tempo”.

Acolhimento

A vítima foi encaminhada ao ParáPaz da Santa Casa, onde passou por exames de perícia sexológica e recebeu cuidados médicos e psicológicos. A família também recebeu todo o suporte necessário, de acordo com a delegada.

“A mãe está extremamente abalada. Vocês imaginam uma mãe abrir a câmera de segurança da casa e ver a filha sendo abusada, é algo surreal”, relatou Karina Figueiredo, acrescentando que a genitora já está mais calma e colaborando com os procedimentos necessários para a proteção da menor.

O suspeito permanece à disposição da Justiça e responderá pelo crime de estupro de vulnerável. A Polícia Civil informa que o suspeito foi apresentado pela Polícia Militar na Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) de Ananindeua, onde foi autuado em flagrante, e segue à disposição da Justiça”, informou a Polícia Civil.

Já a Polícia Científica informou que “a vítima passou por perícia na tarde desta quarta-feira (4), no Polo ParáPaz da Santa Casa. O laudo quando finalizado será enviado à Polícia Civil, que investiga o caso”.