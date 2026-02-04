Irmãos condenados por estupro são presos em Ponta de Pedras

Dois irmãos condenados pelo crime de estupro foram presos na tarde desta terça-feira (3) no município de Ponta de Pedras, no arquipélago do Marajó. As prisões ocorreram durante uma ação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar do Pará, em cumprimento a mandados de prisão definitiva expedidos pela Justiça.

De acordo com as informações oficiais, os condenados, identificados pelas iniciais E. Aires e E. Aires, eram alvos de decisão judicial relacionada a um processo iniciado em 2015. A condenação é referente ao crime de estupro cometido contra uma parente próxima dos acusados.

Após o recebimento de informações sobre a possível localização dos irmãos, as equipes policiais realizaram diligências na região ribeirinha do Rio Canal. Os acusados foram localizados, presos e conduzidos à Delegacia de Polícia de Ponta de Pedras.

Os dois permanecem custodiados e estão à disposição do Poder Judiciário para o cumprimento da pena.