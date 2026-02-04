Homem com ‘padrão contínuo de condutas criminosas’ é preso em Soure

Um homem identificado como Bruno Rodrigo foi preso preventivamente nesta quarta-feira (4), no município de Soure, no arquipélago do Marajó, por determinação do Poder Judiciário, em razão da prática reiterada de crimes de furto qualificado. A ação foi realizada pela Polícia Civil do Estado do Pará, por meio da Delegacia de Polícia Civil de Soure, vinculada à Superintendência Regional dos Campos do Marajó (5ª RISP).

De acordo com a Polícia Civil, a prisão preventiva foi decretada após a constatação de um padrão contínuo de condutas criminosas ao longo dos últimos anos, com registros desde 2023. O investigado possui antecedentes por três outros crimes de furto qualificado, respondendo a ações penais nos anos de 2023 e 2024, além de novo inquérito instaurado em 2025.

Ainda segundo as investigações, em dezembro de 2025 a autoridade policial representou pela prisão preventiva de Bruno, destacando que a reiteração quase anual dos delitos demonstrava a ineficácia de medidas cautelares menos gravosas e indicava risco concreto de nova reiteração delitiva.

A representação apontou que o investigado vinha cometendo, de forma recorrente, ao menos um crime patrimonial por ano entre 2023 e 2025, o que reforçou a necessidade da medida extrema para interromper o ciclo delitivo. A previsão da Polícia Civil acabou se confirmando: nas primeiras horas do dia 1º de janeiro de 2026, o suspeito foi preso em flagrante após invadir um estabelecimento comercial e praticar novo furto, sendo identificado por imagens de câmeras de segurança.

Em razão desse flagrante, o Judiciário já havia decretado uma prisão preventiva referente ao crime cometido em 2026. Posteriormente, ao analisar nova petição apresentada pela Polícia Civil sobre o furto praticado em dezembro de 2025, o Judiciário reconheceu que o “prognóstico mostrou-se absolutamente acertado” e decretou, nesta quarta-feira (4), nova prisão preventiva, agora relacionada ao crime do ano anterior.

A Polícia Civil esclarece que a prisão preventiva pelo crime cometido em 2026 não afasta a possibilidade de manutenção​ da custódia também pelo furto praticado em 2025. Bruno segue preso e a nova ordem judicial está sendo comunicada à Polícia Penal para cumprimento na própria unidade prisional, passando o investigado a responder a mais de um processo na condição de encarcerado.