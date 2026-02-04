Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem com ‘padrão contínuo de condutas criminosas’ é preso em Soure

O investigado possui antecedentes por três outros crimes de furto qualificado, respondendo a ações penais nos anos de 2023 e 2024, além de novo inquérito instaurado em 2025

O Liberal
fonte

Homem com ‘padrão contínuo de condutas criminosas’ é preso em Soure. (Reprodução/ redes sociais)

Um homem identificado como Bruno Rodrigo foi preso preventivamente nesta quarta-feira (4), no município de Soure, no arquipélago do Marajó, por determinação do Poder Judiciário, em razão da prática reiterada de crimes de furto qualificado. A ação foi realizada pela Polícia Civil do Estado do Pará, por meio da Delegacia de Polícia Civil de Soure, vinculada à Superintendência Regional dos Campos do Marajó (5ª RISP).

De acordo com a Polícia Civil, a prisão preventiva foi decretada após a constatação de um padrão contínuo de condutas criminosas ao longo dos últimos anos, com registros desde 2023. O investigado possui antecedentes por três outros crimes de furto qualificado, respondendo a ações penais nos anos de 2023 e 2024, além de novo inquérito instaurado em 2025.

Ainda segundo as investigações, em dezembro de 2025 a autoridade policial representou pela prisão preventiva de Bruno, destacando que a reiteração quase anual dos delitos demonstrava a ineficácia de medidas cautelares menos gravosas e indicava risco concreto de nova reiteração delitiva.

A representação apontou que o investigado vinha cometendo, de forma recorrente, ao menos um crime patrimonial por ano entre 2023 e 2025, o que reforçou a necessidade da medida extrema para interromper o ciclo delitivo. A previsão da Polícia Civil acabou se confirmando: nas primeiras horas do dia 1º de janeiro de 2026, o suspeito foi preso em flagrante após invadir um estabelecimento comercial e praticar novo furto, sendo identificado por imagens de câmeras de segurança.

Em razão desse flagrante, o Judiciário já havia decretado uma prisão preventiva referente ao crime cometido em 2026. Posteriormente, ao analisar nova petição apresentada pela Polícia Civil sobre o furto praticado em dezembro de 2025, o Judiciário reconheceu que o “prognóstico mostrou-se absolutamente acertado” e decretou, nesta quarta-feira (4), nova prisão preventiva, agora relacionada ao crime do ano anterior.

A Polícia Civil esclarece que a prisão preventiva pelo crime cometido em 2026 não afasta a possibilidade de manutenção​ da custódia também pelo furto praticado em 2025. Bruno segue preso e a nova ordem judicial está sendo comunicada à Polícia Penal para cumprimento na própria unidade prisional, passando o investigado a responder a mais de um processo na condição de encarcerado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Homem com ‘padrão contínuo de condutas criminosas’ é preso em Soure
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem com ‘padrão contínuo de condutas criminosas’ é preso em Soure

O investigado possui antecedentes por três outros crimes de furto qualificado, respondendo a ações penais nos anos de 2023 e 2024, além de novo inquérito instaurado em 2025

04.02.26 19h59

POLÍCIA

Irmãos condenados por estupro são presos em Ponta de Pedras

Mandados de prisão definitiva, referentes a processo de 2015, foram cumpridos na região ribeirinha do município do Marajó

04.02.26 19h33

POLÍCIA

Polícia investiga envolvimento de esposa em planejamento na morte do companheiro em sítio de Marabá

Homicídio de Cleiton da Conceição Silva ocorreu em novembro de 2025 com golpes de machado

04.02.26 18h10

POLÍCIA

Ex-aluna é presa por dopar e esfaquear professor em Marabá

Emely Sabrina Pereira de Souza, de 24 anos, é suspeita por tentativa de homicídio contra o professor Cintra de Oliveira

04.02.26 16h45

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Suspeito de envolvimento na morte de ex-candidato a vereador é preso em Ananindeua

Investigado é apontado como principal alvo da Operação Nébula, que apura o homicídio de Edgar “Wolverine”

03.02.26 23h28

Operação Stella Secunda

Homem é preso em flagrante por armazenar conteúdo de abuso sexual infantojuvenil em Belém

Prisão ocorreu durante a segunda fase da Operação Stella Secunda, no bairro de Fátima

04.02.26 12h34

INVESTIGAÇÃO

Homem é morto a tiros ao fazer caminhada em Rondon do Pará

O crime ocorreu na Avenida Marechal Rondon

04.02.26 11h14

ACIDENTE

Carreta com bois tomba na PA-256 e animais ficam espalhados na via, em Paragominas

O acidente foi registrado nesta quarta-feira (4).

04.02.26 11h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda