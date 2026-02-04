Homem é morto a tiros ao fazer caminhada em Rondon do Pará

Um homem identificado como Maurício Costa foi assassinado a tiros na tarde de segunda-feira (2), na Avenida Marechal Rondon, no município de Rondon do Pará, no sudeste do estado. O crime ocorreu nas proximidades do Parque de Exposição, quando a vítima estaria caminhando, durante sua rotina de exercício físico. Não há informações sobre quem seriam os atiradores.

As informações policiais são de que o homicídio foi registrado por volta das 18h30. Uma viatura da Polícia Militar fazia o patrulhamento da área quando foi acionada por moradores que relataram que a vítima havia sido atingida por vários disparos. No local, os policiais verificaram que havia ao menos 14 cápsulas deflagradas, possivelmente de calibre 9 milímetros.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada. Após realizar os procedimentos na vítima, os socorristas confirmaram o óbito ainda no local. Até o momento, não há informações sobre a autoria ou a motivação do homicídio. Ninguém soube repassar os detalhes a respeito dos atiradores.

A Polícia Civil esteve na cena do crime para iniciar os procedimentos investigativos e colher informações sobre o caso. O corpo foi analisado e recolhido pela Polícia Científica ao Instituto Médico Legal.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.