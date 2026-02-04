Capa Jornal Amazônia
Carreta com bois tomba na PA-256 e animais ficam espalhados na via, em Paragominas

O acidente foi registrado nesta quarta-feira (4).

O Liberal
fonte

Carreta com bois tomba na PA-256 e animais ficam espalhados na via, em Paragominas. (Foto: Redes Sociais)

Uma carreta que transportava bois tombou na rodovia PA-256, nas proximidades da ponte sobre o rio Capim, no distrito de Canaã, área pertencente ao município de Paragominas, no sudeste do Pará. O acidente foi registrado nesta quarta-feira (4). Até o momento, as causas do tombamento não foram oficialmente esclarecidas.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram que o veículo de grande porte tombou próximo a uma curva. Alguns animais morreram no local após o acidente, enquanto outros ficaram soltos e espalhados pela pista, aumentando o risco de novos acidentes. Há ainda relatos de que parte da carga viva teria se dispersado para áreas próximas à rodovia. Moradores da região estariam mobilizados para ajudar a recuperar os animais.

Não há informações confirmadas sobre o estado de saúde do motorista da carreta. Segundo informações preliminares, não houve registro de mortes de pessoas em decorrência do acidente. O trecho da pista em que o acidente ocorreu foi interditado.

Órgãos responsáveis foram acionados para conter a situação, recolher os animais e apurar as circunstâncias do ocorrido.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Palavras-chave

Acidente de trânsito
Polícia
.
