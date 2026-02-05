Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Animais em situação de maus-tratos foram resgatados de embarcação na Feira do Açaí, em Belém

Os animais dividiam espaço com outras cargas, incluindo botijões de gás, o que representava risco à segurança.

O Liberal
fonte

Animais em situação de maus-tratos foram resgatados de embarcação na Feira do Açaí, em Belém. (Foto: Divulgação)

Ao menos oito animais que estavam em situação de maus-tratos foram resgatados em uma embarcação que atracou na Feira do Açaí, em Belém, na manhã desta terça-feira (3). A fiscalização de órgãos da prefeitura constatou que os animais estavam sendo transportados de forma irregular e em condições consideradas graves, o que motivou a intervenção imediata das autoridades.

O resgate ocorreu durante inspeção realizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedcon) nas feiras da capital. A operação contou com o acompanhamento de agentes da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (Sepda) e o apoio da Guarda Municipal, que atuam rotineiramente em ações voltadas ao controle sanitário, castração de felinos e atendimento de animais em situação de abandono.

Na embarcação, que havia partido do município de Cachoeira do Arari, no arquipélago do Marajó, foram encontrados cinco porcos, um bode, uma cabra e uma galinha. Diante das condições em que os animais se encontravam, a Sepda acionou o Centro de Zoonoses para a realização dos atendimentos veterinários necessários.

De acordo com as autoridades, os animais dividiam espaço com outras cargas, incluindo botijões de gás, o que representava risco à segurança. Os caprinos apresentavam sinais de pododermatite, dificuldades de locomoção e crescimento excessivo das unhas, além de estarem amarrados com cordas curtas, sem acesso à água ou alimentação, em estado de caquexia e expostos ao sol. Os suínos estavam em local insalubre, alimentando-se das próprias fezes, enquanto a galinha foi encontrada pendurada pelas pernas, também sob exposição direta ao sol.

Após o resgate, os animais foram encaminhados para atendimento veterinário e, posteriormente, levados para um sítio localizado no distrito de Outeiro, onde permanecerão sob cuidados e acolhimento adequados.

Por se tratar de um possível crime ambiental, a Prefeitura de Belém informou que, por meio da Sepda, registrou ocorrência na Delegacia Especializada em Meio Ambiente do Pará (Demapa), para que o caso seja investigado e as responsabilidades apuradas conforme a legislação vigente.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

resgate de animais

maus-tratos a animais
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

RESGATE

Animais em situação de maus-tratos foram resgatados de embarcação na Feira do Açaí, em Belém

Os animais dividiam espaço com outras cargas, incluindo botijões de gás, o que representava risco à segurança.

05.02.26 11h38

PRESO

Suspeito de estupro de vulnerável contra a própria filha é preso em Porto de Moz

O crime teria iniciado há cerca de dois anos

05.02.26 11h07

ACIDENTE COM MORTE

Jovens em motocicleta morrem ao serem atingidos por caminhão em Tomé-Açu

O caso foi registrado na noite de quarta-feira (4)

05.02.26 9h10

POLÍCIA

Homem é preso por perseguir e ameaçar ex-companheira em Soure

Suspeito é reincidente em crimes de violência contra a mulher e teve prisão preventiva decretada após investigação da Polícia Civil

04.02.26 23h46

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Polícia investiga envolvimento de esposa em planejamento na morte do companheiro em sítio de Marabá

Homicídio de Cleiton da Conceição Silva ocorreu em novembro de 2025 com golpes de machado

04.02.26 18h10

ESTUPRO DE VULNERÁVEL

Câmeras de segurança levam mãe a descobrir abuso sexual da filha em tempo real no Tapanã

O suspeito do crime é o padrasto da vítima, um homem que tinha total confiança da família, segundo a polícia

04.02.26 21h56

ACIDENTE COM MORTE

Jovens em motocicleta morrem ao serem atingidos por caminhão em Tomé-Açu

O caso foi registrado na noite de quarta-feira (4)

05.02.26 9h10

RESGATE

Animais em situação de maus-tratos foram resgatados de embarcação na Feira do Açaí, em Belém

Os animais dividiam espaço com outras cargas, incluindo botijões de gás, o que representava risco à segurança.

05.02.26 11h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda