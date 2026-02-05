Animais em situação de maus-tratos foram resgatados de embarcação na Feira do Açaí, em Belém

Ao menos oito animais que estavam em situação de maus-tratos foram resgatados em uma embarcação que atracou na Feira do Açaí, em Belém, na manhã desta terça-feira (3). A fiscalização de órgãos da prefeitura constatou que os animais estavam sendo transportados de forma irregular e em condições consideradas graves, o que motivou a intervenção imediata das autoridades.

O resgate ocorreu durante inspeção realizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedcon) nas feiras da capital. A operação contou com o acompanhamento de agentes da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (Sepda) e o apoio da Guarda Municipal, que atuam rotineiramente em ações voltadas ao controle sanitário, castração de felinos e atendimento de animais em situação de abandono.

Na embarcação, que havia partido do município de Cachoeira do Arari, no arquipélago do Marajó, foram encontrados cinco porcos, um bode, uma cabra e uma galinha. Diante das condições em que os animais se encontravam, a Sepda acionou o Centro de Zoonoses para a realização dos atendimentos veterinários necessários.

De acordo com as autoridades, os animais dividiam espaço com outras cargas, incluindo botijões de gás, o que representava risco à segurança. Os caprinos apresentavam sinais de pododermatite, dificuldades de locomoção e crescimento excessivo das unhas, além de estarem amarrados com cordas curtas, sem acesso à água ou alimentação, em estado de caquexia e expostos ao sol. Os suínos estavam em local insalubre, alimentando-se das próprias fezes, enquanto a galinha foi encontrada pendurada pelas pernas, também sob exposição direta ao sol.

Após o resgate, os animais foram encaminhados para atendimento veterinário e, posteriormente, levados para um sítio localizado no distrito de Outeiro, onde permanecerão sob cuidados e acolhimento adequados.

Por se tratar de um possível crime ambiental, a Prefeitura de Belém informou que, por meio da Sepda, registrou ocorrência na Delegacia Especializada em Meio Ambiente do Pará (Demapa), para que o caso seja investigado e as responsabilidades apuradas conforme a legislação vigente.