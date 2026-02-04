Capa Jornal Amazônia
Polícia

Homem é preso por perseguir e ameaçar ex-companheira em Soure

Suspeito é reincidente em crimes de violência contra a mulher e teve prisão preventiva decretada após investigação da Polícia Civil

Homem é preso por perseguir e ameaçar ex-companheira em Soure. (Reprodução/ redes sociais)

Um homem identificado como Anildo N. d. S. foi preso preventivamente na tarde desta quarta-feira (4), no município de Soure, no arquipélago do Marajó, durante uma ação da Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam).

O mandado de prisão foi expedido pela Justiça com base nos crimes de perseguição qualificada e ameaça, previstos nos artigos 147-A, §1º, inciso II, e 147 do Código Penal, combinados com a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06).

De acordo com a investigação, o suspeito vinha perseguindo de forma reiterada a ex-companheira. Entre as condutas apuradas estão a danificação da cerca da residência da vítima para espioná-la e a prática de graves ameaças de morte, motivadas pela não aceitação do fim do relacionamento.

A Polícia Civil destacou que a gravidade do caso é agravada pelo histórico criminal do investigado, que é reincidente e já possui condenações por descumprimento de medida protetiva contra uma ex-companheira e por lesão corporal contra uma ex-cunhada.

Diante do risco de reiteração das condutas e da ineficácia de medidas cautelares menos severas, a autoridade policial representou pela prisão preventiva, que foi deferida pelo Poder Judiciário. Após diligências, o homem foi localizado, recebeu voz de prisão e permanece custodiado na Delegacia de Polícia Civil de Soure, à disposição da Justiça.

