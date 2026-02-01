Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Guarda Municipal encontra crianças abandonadas e trancadas em casa em Parauapebas

Elas estavam chorando e pedindo água e comida, segundo informações dos agentes

O Liberal
fonte

As crianças estavam em situação de extrema vulnerabilidade, chorando e pedindo água e comida, segundo informações da Guarda Municipal (Foto: Reprodução | Parauapebas Muita Treta)

Três crianças e um adolescente, com idades entre 3 e 13 anos, foram encontradas trancadas dentro de uma residência na noite deste sábado (31), no bairro Vila Rica, em Parauapebas, sudeste do Pará. Elas estavam em situação de extrema vulnerabilidade, chorando e pedindo água e comida, segundo informações da Guarda Municipal.

A ocorrência foi atendida por uma guarnição da Guarda Municipal após acionamento do Centro de Controle Operacional (CCO), com base em denúncia feita pelo Conselho Tutelar. Ao chegar ao endereço, os agentes constataram que o imóvel estava fechado pelo lado externo, preso com corrente e cadeado, informou a publicação Parauapebas Muita Treta.

Os guardas conseguiram contato com as crianças por meio de uma janela e confirmaram que elas estavam sozinhas no interior da casa, sem a presença de um responsável. Diante da situação, foi caracterizado o abandono e a possível privação de liberdade dos menores. Durante o atendimento da ocorrência, vizinhas acionaram a mãe das crianças, que compareceu posteriormente ao local apresentando sinais visíveis de embriaguez.

VEJA MAIS:

image Três casos de violência doméstica são registrados em Parauapebas no fim de semana
Os três suspeitos envolvidos nos casos foram detidos e estão à disposição da justiça

image Homem é atingido por porta de caminhão em Parauapebas
O motorista de uma caminhonete se preparava para entrar no veículo quando foi atingido pelas costas nesta terça-feira (27)

Ainda segundo o Conselho Tutelar, a situação envolvendo a genitora é reincidente, havendo registros anteriores por abandono de incapaz. Além das quatro crianças encontradas na residência, os conselheiros também identificaram a situação de bebê de 1 ano de idade, que estava com o pai e a atual companheira dele. O caso envolvia um conflito familiar, no qual o homem teria agredido a mulher. A criança apresentava indícios de lesão, que, conforme relato da mãe, teriam sido causados pela companheira do ex-marido.

O Conselho Tutelar realizou o acolhimento imediato das crianças e do adolescente, encaminhando-os ao serviço de acolhimento institucional “Esperança Crescer e Brilhar” . Todos os envolvidos foram conduzidos à unidade policial para os procedimentos legais cabíveis. Em nota, a Polícia Civil informa que o caso é investigado sob sigilo pela Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA) de Parauapebas.  

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

crianças são encontradas trancadas dentro de casa em situação de abandono em parauapebas

jornal amazonia

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

LUTO

Prefeitura de Oeiras do Pará decreta luto pela morte, em Belém, de ex-vereador Josiel Maciel

Ele foi baleado no estacionamento de uma lojas do Grupo Líder

01.02.26 20h37

ABANDONO

Guarda Municipal encontra crianças abandonadas e trancadas em casa em Parauapebas

Elas estavam chorando e pedindo água e comida, segundo informações dos agentes

01.02.26 19h04

VIOLÊNCIA

Mulher é suspeita de atear fogo no companheiro dela, em Marabá

O homem foi socorrido e está hospitalizado; estado dele é grave

01.02.26 18h12

CRIME

Empresário é assassinado a tiros em fazenda de Brejo Grande do Araguaia, no sudeste paraense

O crime ocorreu na tarde deste domingo; motivação e autoria do crime são desconhecidas

01.02.26 17h23

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

MORTE DE POLÍTICO

Ex-presidente da Câmara de Oeiras do Pará morre após ser vítima de latrocínio em Belém

Crime ocorreu no estacionamento de um supermercado na rodovia Augusto Montenegro

31.01.26 22h13

Polícia

Supermercado lamenta morte de empresário em nota divulgada neste domingo (1º)

Rede de Supermercados divulga nota de solidariedade à família de empresário e educador, vítima de latrocínio em Belém

01.02.26 12h19

LATROCÍNIO

'Não dá para aceitar a violência que a gente está vivendo', diz dono do Grupo Líder

Empresário Oscar Rodrigues comentou o latrocínio registrado no estacionamento de uma das lojas do grupo, classificando o crime como "uma tragédia"

01.02.26 15h57

Polícia

Homem é assassinado a tiros no Portal da Amazônia neste domingo (1º)

Polícias Civil e Militar atenderam a ocorrência do crime e investigação seguirá pela Delegacia de Homicídios

01.02.26 9h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda