Polícia

Polícia

Homem é assassinado a tiros no Portal da Amazônia neste domingo (1º)

Polícias Civil e Militar iniciaram as investigações sobre o crime

O Liberal
fonte

Homicídio foi registrado na sede da Divisão de Homicídios da Polícia Civil no bairro de São Brás em Belém (O Liberal / Arquivo)

De acordo com as informações preliminares, por volta de 1h, deste domingo (1º), no Portal da Amazônia, bairro do Jurunas, em Belém, um homem armado chegou ao local e disparou diversas vezes, ao menos cinco tiros, contra a vítima, identificada como Guilherme Santos, que morreu de imediato. O Grupo Liberal solicitou informações para a Polícia Civil sobre as medidas tomadas para esclarecimento do crime, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição. 

Conforme relatos feitos aos agentes da Polícia Civil e Militar, que atenderam à ocorrência, o ataque contra Guilherme foi rápido e o autor dos disparos fugiu. A polícia ainda não tem informações sobre o homicida, que segue foragido.

Acionados por populares, agentes das Polícias Civil e Militar iniciaram os trabalhos de investigação, ainda na madrugada. Eles isolaram a área em que estava o corpo da vítima, estendido no asfalto, e tentaram ouvir testemunhas que permaneciam no Portal da Amazônia.
O homicídio foi registrado na sede da Divisão de Homicídios da Polícia Civil, na avenida Magalhães Barata esquina com a travessa Castelo Branco, no bairro de São Brás, em Belém. 

