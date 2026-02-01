Homem é assassinado a tiros no Portal da Amazônia neste domingo (1º)

De acordo com as informações preliminares, por volta de 1h, deste domingo (1º), no Portal da Amazônia, bairro do Jurunas, em Belém, um homem armado chegou ao local e disparou diversas vezes, ao menos cinco tiros, contra a vítima, identificada como Guilherme Santos, que morreu de imediato. O Grupo Liberal solicitou informações para a Polícia Civil sobre as medidas tomadas para esclarecimento do crime, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição.

Conforme relatos feitos aos agentes da Polícia Civil e Militar, que atenderam à ocorrência, o ataque contra Guilherme foi rápido e o autor dos disparos fugiu. A polícia ainda não tem informações sobre o homicida, que segue foragido.

Acionados por populares, agentes das Polícias Civil e Militar iniciaram os trabalhos de investigação, ainda na madrugada. Eles isolaram a área em que estava o corpo da vítima, estendido no asfalto, e tentaram ouvir testemunhas que permaneciam no Portal da Amazônia.

O homicídio foi registrado na sede da Divisão de Homicídios da Polícia Civil, na avenida Magalhães Barata esquina com a travessa Castelo Branco, no bairro de São Brás, em Belém.