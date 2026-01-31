Ex-presidente da Câmara de Oeiras do Pará morre após ser vítima de latrocínio em Belém

Um latrocínio foi registrado na tarde desta terça-feira, por volta das 16h, no estacionamento de um supermercado, localizado na rodovia Augusto Montenegro, em Belém. A vítima, Josiel de Jesus Araújo, teria sido surpreendida por dois homens que estavam em uma motocicleta preta enquanto colocava as compras em seu carro. A informação foi confirmada pela polícia.

Os suspeitos teriam anunciado o assalto e, durante a abordagem, Josiel reagiu e foi baleado pelos criminosos. A vítima ainda teria sido encaminhada com vida a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Figura conhecida em Oeiras do Pará, Josiel teve trajetória política no município, onde atuou como vereador, presidente da Câmara Municipal e, na última eleição, concorreu ao cargo de vice-prefeito. O caso segue sob investigação das autoridades, que trabalham para identificar e prender os responsáveis pelo crime.

Em nota publicada nas redes sociais por volta das 21h deste sábado (31/01), a prefeitura do município paraense lamentou o ocorrido. O texto destacou que Josiel de Jesus Araújo Maciel era professor efetivo da rede pública municipal de ensino.

“Neste momento de dor e consternação, a Prefeitura Municipal se solidariza com os familiares, amigos, colegas de trabalho, expressando votos de conforto, força e fé para enfrentar essa perda. Que Deus, em sua infinita misericórdia, conceda descanso eterno e conforte todos os corações enlutados”, completou a prefeitura.