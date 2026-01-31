Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Ex-presidente da Câmara de Oeiras do Pará morre após ser vítima de latrocínio em Belém

Crime ocorreu no estacionamento de um supermercado na rodovia Augusto Montenegro

Jéssica Nascimento
fonte

Josiel de Jesus Araújo. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Um latrocínio foi registrado na tarde desta terça-feira, por volta das 16h, no estacionamento de um supermercado, localizado na rodovia Augusto Montenegro, em Belém. A vítima, Josiel de Jesus Araújo, teria sido surpreendida por dois homens que estavam em uma motocicleta preta enquanto colocava as compras em seu carro. A informação foi confirmada pela polícia.

Os suspeitos teriam anunciado o assalto e, durante a abordagem, Josiel reagiu e foi baleado pelos criminosos. A vítima ainda teria sido encaminhada com vida a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Figura conhecida em Oeiras do Pará, Josiel teve trajetória política no município, onde atuou como vereador, presidente da Câmara Municipal e, na última eleição, concorreu ao cargo de vice-prefeito. O caso segue sob investigação das autoridades, que trabalham para identificar e prender os responsáveis pelo crime.

Em nota publicada nas redes sociais por volta das 21h deste sábado (31/01), a prefeitura do município paraense lamentou o ocorrido. O texto destacou que Josiel de Jesus Araújo Maciel era professor efetivo da rede pública municipal de ensino.

“Neste momento de dor e consternação, a Prefeitura Municipal se solidariza com os familiares, amigos, colegas de trabalho, expressando votos de conforto, força e fé para enfrentar essa perda. Que Deus, em sua infinita misericórdia, conceda descanso eterno e conforte todos os corações enlutados”, completou a prefeitura. 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

latrocínio

morte

assalto

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

MORTE DE POLÍTICO

Ex-presidente da Câmara de Oeiras do Pará morre após ser vítima de latrocínio em Belém

Crime ocorreu no estacionamento de um supermercado na rodovia Augusto Montenegro

31.01.26 22h13

ENTENDA!

Cerca de 121 casos de importunação sexual contra mulheres são registrados por mês no Pará

Entenda o que diz a lei, como identificar o crime, quais são os direitos da vítima e a importância de uma rede de apoio psicológico e social.

31.01.26 18h00

conclusão

Laudo sobre morte de Paulo Guilherme é concluído; caso segue sob investigação em Belém

O corpo da criança foi localizado em outubro de 2025 dentro de uma mala abandonada, no bairro da Marambaia

31.01.26 16h55

POLÍCIA

Homem morre em área de mangue em Salinas após perseguição e troca de tiros com a Polícia

Ele foi identificado como David Teixeira da Costa, que reagiu ao cerco do policiais, e um outro homem também envolvido na situação conseguiu fugir

31.01.26 14h44

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

conclusão

Laudo sobre morte de Paulo Guilherme é concluído; caso segue sob investigação em Belém

O corpo da criança foi localizado em outubro de 2025 dentro de uma mala abandonada, no bairro da Marambaia

31.01.26 16h55

TRISTEZA

Trabalhador morre após sofrer descarga elétrica em poste em Parauapebas

Acidente ocorreu na manhã deste sábado (31), na Vila Juazeiro, enquanto a vítima realizava um serviço em rede de energia elétrica

31.01.26 12h36

POLÍCIA

Homem morre em área de mangue em Salinas após perseguição e troca de tiros com a Polícia

Ele foi identificado como David Teixeira da Costa, que reagiu ao cerco do policiais, e um outro homem também envolvido na situação conseguiu fugir

31.01.26 14h44

POLÍCIA

Sentado em cadeira, homem é morto a tiros na Marambaia; foi o segundo caso em menos de 24h

A Polícia Civil informou que investiga o caso; suspeitos seguem foragidos 

31.01.26 13h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda