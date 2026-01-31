Ex-presidente da Câmara de Oeiras do Pará morre após ser vítima de latrocínio em Belém
Crime ocorreu no estacionamento de um supermercado na rodovia Augusto Montenegro
Um latrocínio foi registrado na tarde desta terça-feira, por volta das 16h, no estacionamento de um supermercado, localizado na rodovia Augusto Montenegro, em Belém. A vítima, Josiel de Jesus Araújo, teria sido surpreendida por dois homens que estavam em uma motocicleta preta enquanto colocava as compras em seu carro. A informação foi confirmada pela polícia.
Os suspeitos teriam anunciado o assalto e, durante a abordagem, Josiel reagiu e foi baleado pelos criminosos. A vítima ainda teria sido encaminhada com vida a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
Figura conhecida em Oeiras do Pará, Josiel teve trajetória política no município, onde atuou como vereador, presidente da Câmara Municipal e, na última eleição, concorreu ao cargo de vice-prefeito. O caso segue sob investigação das autoridades, que trabalham para identificar e prender os responsáveis pelo crime.
Em nota publicada nas redes sociais por volta das 21h deste sábado (31/01), a prefeitura do município paraense lamentou o ocorrido. O texto destacou que Josiel de Jesus Araújo Maciel era professor efetivo da rede pública municipal de ensino.
“Neste momento de dor e consternação, a Prefeitura Municipal se solidariza com os familiares, amigos, colegas de trabalho, expressando votos de conforto, força e fé para enfrentar essa perda. Que Deus, em sua infinita misericórdia, conceda descanso eterno e conforte todos os corações enlutados”, completou a prefeitura.
