Homem é autuado ao usar ciclofaixa durante engarrafamento causado por acidente fatal em Belém

Um homem foi autuado por agentes da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) após tentar utilizar a ciclofaixa da avenida Augusto Montenegro, sentido Entroncamento, no bairro Parque Verde, durante o congestionamento provocado por um acidente fatal na noite desta quarta-feira (18).

O trânsito ficou bastante lento após a morte do motociclista por aplicativo, Alex Sander Arruda Coelho, de 31 anos, que se envolveu em um grave acidente por volta das​ 19h40. Diante do engarrafamento, o condutor tentou desviar pela ciclofaixa, mas foi inicialmente abordado por uma equipe da Polícia Militar e, em seguida, autuado por agentes de trânsito.