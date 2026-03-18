Suspeitos trocam tiros com a PM e abandonam veículo após assalto com refém no sul do Pará

Um veículo modelo CrossFox, de placas MWB-4879, foi apreendido na tarde desta quarta-feira (18), no município de Eldorado do Carajás, após uma troca de tiros entre policiais militares e suspeitos de envolvimento em um assalto com refém ocorrido horas antes, na zona rural de Piçarra, no sul do Pará.

De acordo com informações divulgadas pelo Correio de Carajás, o crime ocorreu por volta das 4h, quando pelo menos seis homens armados invadiram uma residência na Vila Oziel Pereira. A família foi rendida e mantida refém enquanto os criminosos roubavam duas motocicletas, uma caminhonete branca, um celular e outros pertences pessoais.

Após o assalto, o grupo fugiu. A Polícia Militar foi informada de que os suspeitos poderiam acessar uma vicinal que dá acesso à Curva do S, na rodovia BR-155, em Eldorado do Carajás, com possível destino aos municípios de Marabá ou Xinguara. Os veículos utilizados na fuga seriam o CrossFox apreendido e uma Saveiro de placas RVS-7J37.

Ainda durante a manhã, equipes policiais realizaram buscas na região e levantaram informações com moradores e trabalhadores locais. Um frentista de um posto na Curva do S relatou ter visto os veículos abastecendo no local. Apesar das diligências iniciais, os suspeitos não foram localizados naquele momento.

Já por volta das 12h50, a PM recebeu uma nova informação de que o CrossFox havia sido visto na Vila Tancredo, seguindo em direção a Eldorado do Carajás. Duas guarnições se deslocaram até a BR-155 e conseguiram visualizar o veículo em alta velocidade, iniciando o acompanhamento.

Nas proximidades de um estabelecimento comercial, os suspeitos abandonaram o carro e passaram a atirar contra os policiais, que revidaram. Em seguida, o grupo fugiu para uma área de mata densa nos fundos do local. Apesar das buscas intensas, ninguém foi preso.

O veículo foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Eldorado do Carajás, onde o caso segue sob investigação.