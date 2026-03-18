Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Suspeitos trocam tiros com a PM e abandonam veículo após assalto com refém no sul do Pará

Apesar das buscas intensas, ninguém foi preso

O Liberal
fonte

Suspeitos trocam tiros com a PM e abandonam veículo após assalto com refém no sul do Pará. (Reprodução/ Correio de Carajás)

Um veículo modelo CrossFox, de placas MWB-4879, foi apreendido na tarde desta quarta-feira (18), no município de Eldorado do Carajás, após uma troca de tiros entre policiais militares e suspeitos de envolvimento em um assalto com refém ocorrido horas antes, na zona rural de Piçarra, no sul do Pará.

De acordo com informações divulgadas pelo Correio de Carajás, o crime ocorreu por volta das 4h, quando pelo menos seis homens armados invadiram uma residência na Vila Oziel Pereira. A família foi rendida e mantida refém enquanto os criminosos roubavam duas motocicletas, uma caminhonete branca, um celular e outros pertences pessoais.

Após o assalto, o grupo fugiu. A Polícia Militar foi informada de que os suspeitos poderiam acessar uma vicinal que dá acesso à Curva do S, na rodovia BR-155, em Eldorado do Carajás, com possível destino aos municípios de Marabá ou Xinguara. Os veículos utilizados na fuga seriam o CrossFox apreendido e uma Saveiro de placas RVS-7J37.

Ainda durante a manhã, equipes policiais realizaram buscas na região e levantaram informações com moradores e trabalhadores locais. Um frentista de um posto na Curva do S relatou ter visto os veículos abastecendo no local. Apesar das diligências iniciais, os suspeitos não foram localizados naquele momento.

Já por volta das 12h50, a PM recebeu uma nova informação de que o CrossFox havia sido visto na Vila Tancredo, seguindo em direção a Eldorado do Carajás. Duas guarnições se deslocaram até a BR-155 e conseguiram visualizar o veículo em alta velocidade, iniciando o acompanhamento.

Nas proximidades de um estabelecimento comercial, os suspeitos abandonaram o carro e passaram a atirar contra os policiais, que revidaram. Em seguida, o grupo fugiu para uma área de mata densa nos fundos do local. Apesar das buscas intensas, ninguém foi preso.

O veículo foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Eldorado do Carajás, onde o caso segue sob investigação.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Suspeitos trocam tiros com a PM e abandonam veículo após assalto com refém no sul do Pará
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Suspeitos trocam tiros com a PM e abandonam veículo após assalto com refém no sul do Pará

Apesar das buscas intensas, ninguém foi preso

18.03.26 23h33

EITA!

PRF é preso em Marabá suspeito de fraude em concurso público no Tocantins

Segundo a Polícia Civil, a organização criminosa cobrava até R$ 50 mil para garantir a aprovação de candidatos

18.03.26 22h28

QUE TAL?

Homem é autuado ao usar ciclofaixa durante engarrafamento causado por acidente fatal em Belém

O caso foi registrado na avenida Augusto Montenegro na noite desta quarta-feira (18)

18.03.26 22h08

acidente

Motociclista morre após ser atropelado por ônibus na avenida Augusto Montenegro, em Belém

Alex Sander Arruda Coelho, de 31 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na hora

18.03.26 19h54

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

QUE TAL?

Homem é autuado ao usar ciclofaixa durante engarrafamento causado por acidente fatal em Belém

O caso foi registrado na avenida Augusto Montenegro na noite desta quarta-feira (18)

18.03.26 22h08

POLÍCIA

Suspeitos trocam tiros com a PM e abandonam veículo após assalto com refém no sul do Pará

Apesar das buscas intensas, ninguém foi preso

18.03.26 23h33

acidente

Motociclista morre após ser atropelado por ônibus na avenida Augusto Montenegro, em Belém

Alex Sander Arruda Coelho, de 31 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na hora

18.03.26 19h54

EITA!

PRF é preso em Marabá suspeito de fraude em concurso público no Tocantins

Segundo a Polícia Civil, a organização criminosa cobrava até R$ 50 mil para garantir a aprovação de candidatos

18.03.26 22h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda