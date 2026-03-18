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Polícia

Motociclista morre após ser atropelado por ônibus na avenida Augusto Montenegro, em Belém

A ocorrência foi confirmada à reportagem pelo Centro Integrado de Operações (Ciop)

O Liberal

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um motociclista na noite desta quarta-feira (18), na avenida Augusto Montenegro, no bairro Parque Verde, em Belém.

De acordo com as primeiras informações repassadas por testemunhas, um ônibus teria passado por cima da vítima após a colisão. O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A ocorrência foi confirmada à reportagem pelo Centro Integrado de Operações (Ciop). As circunstâncias do acidente ainda devem ser apuradas pela Polícia Civil.

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