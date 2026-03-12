Motociclista morre após colisão com carro na PA-279, em São Félix do Xingu

Um acidente de trânsito registrado na tarde de quarta-feira (11) resultou na morte de um motociclista na Rodovia PA-279, nas proximidades da entrada do Residencial Monte Negro, em São Félix do Xingu, no sudeste do Pará. A vítima foi identificada como Fernando Assis, que seguia em uma moto preta quando colidiu frontalmente com um carro de passeio. O motorista do automóvel não ficou ferido.

Segundo as informações iniciais, o acidente teria ocorrido por volta das 16h. O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, antes da chegada de socorro. Segundo informações da Polícia Militar, uma guarnição realizava rondas pela rodovia quando se deparou com o acidente envolvendo um carro Fiat Palio preto e uma motocicleta Honda NXR150 Bros. Ao chegar ao local, os policiais constataram que o condutor da moto estava caído na pista e já sem sinais vitais.

A equipe policial realizou o isolamento da área para preservar a cena do acidente e acionou a Polícia Civil para os procedimentos legais. Após a perícia inicial, a funerária de plantão foi chamada para fazer a remoção do corpo. As circunstâncias que levaram à colisão ainda serão investigadas pela PC.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.