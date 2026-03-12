Homem é esfaqueado em Parauapebas após viajar do Tocantins para encontrar mulher

Um homem foi ferido com golpes de faca na noite de quarta-feira (11), no bairro Caetanópolis, em Parauapebas, no sudeste do Pará. Segundo relatos iniciais, a vítima teria saído do estado do Tocantins para visitar uma mulher com quem mantinha um relacionamento virtual. O principal suspeito de esfaqueamento é o ex-companheiro da mulher.

Ainda segundo as informações preliminares, quando a vítima estava na casa da mulher, teria sido surpreendida pelo suspeito. O suposto agressor, conforme testemunhas, não teria aceitado o término da relação com a mulher.

Ainda de acordo com informações repassadas por populares, ao descobrir que a ex estava acompanhada em casa, o suspeito foi até o imóvel e atacou o homem com uma faca, atingindo a região do abdômen. Após a agressão, ele deixou o local.

Mesmo ferido, a vítima conseguiu sair em busca de ajuda e procurou atendimento em bares nas proximidades. Funcionários de um dos estabelecimentos prestaram os primeiros socorros e acionaram atendimento médico. O homem foi levado para o Hospital Municipal de Parauapebas. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima. O caso deverá ser investigado pelas autoridades policiais.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.