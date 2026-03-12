Adolescente fica com faca cravada na cabeça após discussão com irmão mais novo em Portel

Um adolescente de 14 anos ficou ferido após ter uma faca cravada na cabeça durante uma discussão com o irmão mais novo, na comunidade do rio Acutipereira, zona rural do município de Portel, no arquipélago do Marajó. O caso teria ocorrido na segunda-feira (9) e passou a ser divulgado nas redes sociais, tomando grande repercussão na região.

De acordo com informações de moradores, o desentendimento entre os dois irmãos terminou quando o mais novo atingiu o adolescente com uma faca. Não há detalhes sobre o que teria motivado a discussão. Familiares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e realizou os primeiros socorros. O adolescente foi encaminhado inicialmente ao Hospital Geral de Portel.

Devido à complexidade do caso, o jovem precisou ser transferido na segunda-feira (10) para o Hospital Regional Público do Marajó, no município de Breves, onde passou por exames para a realização da cirurgia de retirada do objeto.

Segundo informações médicas, a faca não atingiu áreas vitais e não causou lesões graves. O adolescente passou pelo procedimento e está fora de perigo.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e para a prefeitura de Portel, e aguarda o retorno.