Adolescente fica com faca cravada na cabeça após discussão com irmão mais novo em Portel

O jovem passou por exames para a realização da cirurgia de retirada do objeto

O Liberal
fonte

Adolescente fica com faca cravada na cabeça após discussão com irmão mais novo em Portel. (Foto: Redes Sociais)

Um adolescente de 14 anos ficou ferido após ter uma faca cravada na cabeça durante uma discussão com o irmão mais novo, na comunidade do rio Acutipereira, zona rural do município de Portel, no arquipélago do Marajó. O caso teria ocorrido na segunda-feira (9) e passou a ser divulgado nas redes sociais, tomando grande repercussão na região.

De acordo com informações de moradores, o desentendimento entre os dois irmãos terminou quando o mais novo atingiu o adolescente com uma faca. Não há detalhes sobre o que teria motivado a discussão. Familiares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e realizou os primeiros socorros. O adolescente foi encaminhado inicialmente ao Hospital Geral de Portel.

Devido à complexidade do caso, o jovem precisou ser transferido na segunda-feira (10) para o Hospital Regional Público do Marajó, no município de Breves, onde passou por exames para a realização da cirurgia de retirada do objeto.

Segundo informações médicas, a faca não atingiu áreas vitais e não causou lesões graves. O adolescente passou pelo procedimento e está fora de perigo.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e para a prefeitura de Portel, e aguarda o retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

faca cravada na cabeça

lesão corporal
Polícia
