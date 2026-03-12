Capa Jornal Amazônia
Polícia

MPPA apresenta cinco denúncias contra 53 investigados por tráfico e lavagem de dinheiro em Prainha

Os suspeitos haviam sido alvos da Operação Iara, deflagrada no dia 21 de janeiro deste ano

O Liberal
fonte

Operação Iara foi deflagrada no município de Prainha. (Foto: Agência Pará)

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) apresentou cinco denúncias criminais contra 53 investigados por envolvimento com tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais no âmbito da Operação Iara. A atuação foi conduzida pela Promotoria de Justiça do município de Prainha, no oeste do Pará.

A operação foi deflagrada no dia 21 de janeiro deste ano e ocorreu de forma simultânea em diversos estados do país. As denúncias foram formuladas após análise de um amplo conjunto de provas reunidas durante as investigações conduzidas pela Polícia Civil do Pará.

Entre os elementos que embasaram a acusação estão relatórios de investigação financeira, análises técnicas e dados obtidos por meio de monitoramento de Estações Rádio Base (ERB), que permitiram identificar a atuação dos suspeitos, rastrear deslocamentos e apontar a ligação entre os integrantes do grupo.

De acordo com as investigações, a organização criminosa atuava na rota fluvial do Rio Solimões, considerada uma das principais vias utilizadas pelo narcotráfico na região Norte do país. O grupo teria estruturado um esquema voltado não apenas para o transporte e comercialização de drogas, mas também para a ocultação e movimentação de recursos provenientes da atividade ilegal.

Ainda segundo o Ministério Público, os investigados desempenhavam diferentes funções dentro da organização, incluindo o transporte de entorpecentes, apoio logístico e a movimentação financeira usada para lavar o dinheiro obtido com o tráfico.

As denúncias apresentadas apontam a prática dos crimes previstos no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), artigo 35 da mesma legislação (associação para o tráfico) e artigo 1º da Lei nº 9.613/1998, que trata do crime de lavagem de capitais.

Durante o curso da investigação, a Justiça autorizou diversas medidas cautelares com o objetivo de desarticular o grupo criminoso. Ao todo, foram cumpridos 27 mandados de prisão preventiva, 67 mandados de busca e apreensão e 18 medidas cautelares diversas da prisão.

As decisões judiciais também determinaram o bloqueio de cerca de R$ 58 milhões em ativos financeiros, além do sequestro de imóveis, indisponibilidade de veículos e outras restrições patrimoniais, medidas consideradas essenciais para interromper o fluxo de recursos ligados às atividades ilegais.

Segundo o MPPA, o enfrentamento ao tráfico de drogas exige atuação integrada entre órgãos de investigação e do sistema de Justiça, especialmente no rastreamento e bloqueio das estruturas financeiras que sustentam organizações criminosas.

