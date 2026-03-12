Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Colisão entre carro e moto deixa homem ferido no bairro do Marco, em Belém

O acidente foi registrado na manhã desta quinta-feira (12)

O Liberal
fonte

Colisão entre carro e moto deixa homem ferido no bairro do Marco, em Belém. (Foto: Gabriel da Mota / Especial)

Um motociclista ficou ferido após uma colisão com um carro de passeio na manhã desta quinta-feira (12), no cruzamento das avenidas Dr. Freitas e Romulo Maiorana, no bairro do Marco, em Belém. O acidente ocorreu quando o carro tentava realizar uma conversão e atingiu a motocicleta que trafegava pela Dr. Freitas. Com o impacto, o automóvel atravessou a via e bateu em um poste localizado na esquina.  

O condutor da moto sofreu uma fratura exposta no braço esquerdo e chegou a perder a consciência momentaneamente logo após a batida. O socorro inicial foi prestado por um bombeiro militar e um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que chegaram ao local cerca de cinco minutos depois da ocorrência. A motorista do carro de passeio permaneceu no trecho para prestar assistência e aguardar o atendimento médico.  

Devido ao posicionamento do veículo contra o poste e ao atendimento da vítima na pista, o trânsito nas proximidades das avenidas Dr. Freitas e Romulo Maiorana apresentou leve congestionamento.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

colisão entre carro e moto
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda