Colisão entre carro e moto deixa homem ferido no bairro do Marco, em Belém
O acidente foi registrado na manhã desta quinta-feira (12)
Um motociclista ficou ferido após uma colisão com um carro de passeio na manhã desta quinta-feira (12), no cruzamento das avenidas Dr. Freitas e Romulo Maiorana, no bairro do Marco, em Belém. O acidente ocorreu quando o carro tentava realizar uma conversão e atingiu a motocicleta que trafegava pela Dr. Freitas. Com o impacto, o automóvel atravessou a via e bateu em um poste localizado na esquina.
O condutor da moto sofreu uma fratura exposta no braço esquerdo e chegou a perder a consciência momentaneamente logo após a batida. O socorro inicial foi prestado por um bombeiro militar e um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que chegaram ao local cerca de cinco minutos depois da ocorrência. A motorista do carro de passeio permaneceu no trecho para prestar assistência e aguardar o atendimento médico.
Devido ao posicionamento do veículo contra o poste e ao atendimento da vítima na pista, o trânsito nas proximidades das avenidas Dr. Freitas e Romulo Maiorana apresentou leve congestionamento.
