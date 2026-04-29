Moradores bloqueiam acesso ao Aurá e denunciam abandono de via há mais de 30 anos

Vários moradores fecharam o acesso do antigo Aterro do Aurá, na manhã desta quarta-feira (29), para protestar contra as condições da principal via que da acesso ao bairro do Aurá, em Belém. A população argumenta estar cansada de promessas e da falta de resolução dos problemas como buracos, lama e alagamentos que tornaram a rua Santana do Aurá intrafegável.

O protesto fechou a entrada da balança do antigo aterro das 9h até às 13h. A manifestação pacífica dos moradores encerrou apenas com a chegada de um representante da Prefeitura Municipal de Belém (PMB) que prometeu a visita de uma equipe técnica na próxima segunda-feira (04). Caso os técnicos da prefeitura não apareçam, a população promete fechar novamente a avenida Principal do Aurá. A via dá acesso há diversas comunidades como a Santana do Aurá, Olga Benário, Nova Vida e Iraque.

A autônoma Janayne Ferreira, de 28 anos, que participou da manifestação, afirmou que a população está cansada de promessas ano após ano. "Não está entrando carro de jeito nenhum. Temos muitos idosos, uma senhora cadeirante, que sofreu AVC, e a única forma dela se locomover é pagando pagando uma carroça para levar ela para o médico. Isso indignou a gente. Ninguém consegue trafegar por aqui, a lama já dá no joelho, não entra carro de jeito nenhum. Isso complica muito a vida da gente, de quem estuda, quando a gente precisa ir no supermercado", detalhou.

Janayne relembra que os moradores já fecharam a avenida Principal do Aurá em 2025. Eles nunca tiveram melhorias. "Fechamos novamente porque é uma via que está mais de 30 anos assim e todo tempo é a mesma coisa. É o segundo ano consecutivo que fechamos, ano passado não tivemos nem representante da Prefeitura de Belém. Nesse ano eles vieram, mas já avisamos que vamos voltar novamente a protestar caso não apareçam na segunda-feira", adiantou.

A avenida também não possui drenagem para águas pluviais, o que acaba piorando a situação nos períodos de chuva. A população cobra a realização de obras de drenagem e pavimentação. A população também não possui transporte coletivo para sair ou entrar no bairro. Os buracos já ocasionaram um acidente com um ônibus escolar. "Na semana passada um ônibus escolar quase tomba com as crianças. Os alunos tiveram que pular pela janela", relembra.

Um dos participantes do protesto foi Marcelo Moara, da comunidade Olga Benário, que reclamou dos prejuízos para a população. "O Aurá está abandonado. Nós temos um colégio, um caso de acessibilidade e já tivemos vários acidentes na estrada. O pessoal está impedido de ir lá para cá e daqui para lá. Se tiver uma urgência com ambulância não tem como trafegar. Por isso, estamos pedindo encarecidamente que as autoridades venham olhar pelas comunidades do Aurá", cobrou.