Abordagem da Segbel provoca revolta após motociclista ser imobilizado com ‘mata-leão’ em Belém

Um vídeo que circula nas redes sociais nesta quarta-feira (29) mostra o momento em que agentes da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) realizam uma abordagem considerada violenta contra um motociclista no conjunto Maguari, localizado no bairro do Coqueiro, em Belém.

Nas imagens, o homem aparece sendo retirado da motocicleta por um dos agentes, que utiliza um golpe conhecido como “mata-leão” para imobilizá-lo. Enquanto isso, outro agente conduz o veículo para remoção por um caminhão guincho da prefeitura. Durante a ação, o motociclista ainda tenta falar, mas é cercado por pelo menos mais dois agentes.

Até o momento, não há informações sobre o que teria motivado a abordagem, nem se o motociclista estaria cometendo alguma infração no momento da ação.

A reportagem do Grupo Liberal entrou em contato com a Prefeitura de Belém em busca de esclarecimentos sobre o ocorrido. O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) também foi acionado para informar se há investigação em andamento sobre possíveis excessos por parte dos agentes da Segbel, cuja atuação tem sido alvo de críticas recorrentes. A Polícia Civil foi procurada para verificar se houve registro de boletim de ocorrência relacionado ao caso.

Nota

A Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) esclarece que a atuação da Guarda Municipal durante a operação realizada no conjunto Maguari ocorreu de forma legítima, dentro dos protocolos operacionais e das atribuições legais das equipes que participavam da ação integrada de fiscalização e ordenamento urbano. A abordagem foi motivada por irregularidades identificadas na motocicleta, que possuía escapamento adulterado, emitindo ruído irregular, além de um dispositivo para ocultação da placa de identificação, mecanismo utilizado para dificultar a fiscalização. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em seu artigo 230, prevê autuação e remoção de veículos nessas condições.

A Segbel informa ainda que a intervenção da Guarda Municipal foi necessária para garantir a segurança do agente de trânsito presente na ocorrência e assegurar o prosseguimento da operação. A ação mais enérgica ocorreu diante da resistência apresentada pelo condutor, que tentava impedir o trabalho da fiscalização e a remoção da motocicleta irregular. O veículo foi apreendido e as medidas administrativas cabíveis foram adotadas pelas equipes responsáveis.