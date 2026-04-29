Suspeito de incendiar carretas, 'Batata' é preso pela polícia em Irituia

Alax Peniche dos Reis, conhecido pelo apelido de “Batata”, foi preso em flagrante na terça-feira (28/4), em Irituia, no nordeste do Pará, por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e corrupção de menores. Segundo a PC, ele é suspeito de ser um dos executores no incêndio a quatro carretas, crime ocorrido no dia 21 deste mês, no mesmo município, causando um prejuízo de mais de R$ 6 milhões. A ação policial aconteceu em conjunto com a Delegacia de São Miguel do Guamá e com apoio das guarnições da Polícia Militar de Irituia e de São Miguel do Guamá.

De acordo com a PC, a prisão ocorreu durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em desfavor do suspeito, referentes ao inquérito que apura o incêndio. As ordens judiciais foram cumpridas em duas residências ligadas ao investigado.

Em uma das residências, foram encontrados cinco aparelhos celulares, material entorpecente semelhante à óxi e à maconha, um simulacro de pistola, dinheiro em espécie, um aparelho de pontaria para arma longa, apetrechos para embalar entorpecentes e duas motocicletas.

Na residência de “Batata”, ainda foram encontrados três adolescentes, sendo que um deles já responde por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, ainda conforme a Polícia Civil.

O homem, os adolescentes e o material apreendido foram conduzidos para a unidade policial, para a realização das medidas legais cabíveis. O investigado permanece à disposição da Justiça. A PC segue investigando o incêndio e atrás de possíveis envolvidos.