Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Suspeito de incendiar carretas, 'Batata' é preso pela polícia em Irituia

Segundo a PC, ele é suspeito de ser um dos executores no incêndio a quatro carretas, crime ocorrido no dia 21 deste mês, no mesmo município, causando um prejuízo de mais de R$ 6 milhões

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o material apreendido pela Polícia Civil durante o cumprimento dos mandados. (Foto: Divulgação | Ascom PCPA)

Alax Peniche dos Reis, conhecido pelo apelido de “Batata”, foi preso em flagrante na terça-feira (28/4), em Irituia, no nordeste do Pará, por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e corrupção de menores. Segundo a PC, ele é suspeito de ser um dos executores no incêndio a quatro carretas, crime ocorrido no dia 21 deste mês, no mesmo município, causando um prejuízo de mais de R$ 6 milhões. A ação policial aconteceu em conjunto com a Delegacia de São Miguel do Guamá e com apoio das guarnições da Polícia Militar de Irituia e de São Miguel do Guamá.

De acordo com a PC, a prisão ocorreu durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em desfavor do suspeito, referentes ao inquérito que apura o incêndio. As ordens judiciais foram cumpridas em duas residências ligadas ao investigado.

Em uma das residências, foram encontrados cinco aparelhos celulares, material entorpecente semelhante à óxi e à maconha, um simulacro de pistola, dinheiro em espécie, um aparelho de pontaria para arma longa, apetrechos para embalar entorpecentes e duas motocicletas.

Na residência de “Batata”, ainda foram encontrados três adolescentes, sendo que um deles já responde por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, ainda conforme a Polícia Civil.

O homem, os adolescentes e o material apreendido foram conduzidos para a unidade policial, para a realização das medidas legais cabíveis. O investigado permanece à disposição da Justiça. A PC segue investigando o incêndio e atrás de possíveis envolvidos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

suspeito de incendiar carretas

batata

é preso pela polícia

irituia
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Idoso desaparecido é encontrado morto em córrego na zona rural de Parauapebas

Caseiro é preso e confessa ter matado o patrão após discussão

29.04.26 19h47

POLÍCIA

Suspeito de incendiar carretas, 'Batata' é preso pela polícia em Irituia

Segundo a PC, ele é suspeito de ser um dos executores no incêndio a quatro carretas, crime ocorrido no dia 21 deste mês, no mesmo município, causando um prejuízo de mais de R$ 6 milhões

29.04.26 17h59

POLÍCIA

Professora e marido caem em emboscada e têm veículo cravado de tiros; ela morreu

Homens armados desceram de um carro e atiraram contra o automóvel em que estavam as vítimas

29.04.26 16h44

POLÍCIA

Operação contra irregularidades de motociclistas apreende 87 veículos e prende 7 no sudeste do Pará

De acordo com a PRF, a ação teve o objetivo de reduzir a violência no trânsito e fiscalizar irregularidades envolvendo motocicletas, que, apesar da agilidade, apresentam altos índices de vulnerabilidade em acidentes graves e fatais

29.04.26 15h53

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

ACIDENTE COM MORTE

Motociclista morre após ser atingida por carro no bairro do Umarizal, em Belém

O acidente de trânsito foi registrado na madrugada desta quarta-feira (29)

29.04.26 7h22

POLÍCIA

Professora e marido caem em emboscada e têm veículo cravado de tiros; ela morreu

Homens armados desceram de um carro e atiraram contra o automóvel em que estavam as vítimas

29.04.26 16h44

POLÍCIA

Corpo de jovem desaparecido é encontrado na Praia Grande, em Outeiro

Em nota, a Polícia Científica do Pará informou que o corpo foi periciado e, em seguida, liberado para os familiares

28.04.26 21h44

ACIDENTE

Colisão entre veículos termina em capotamento no bairro da Pedreira, em Belém

O acidente de trânsito foi registrado nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (29)

29.04.26 8h07

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda