Suspeito de tráfico é preso em Mosqueiro e pode ter ligação com feminicídio de cantora paraense

Um homem identificado como Geovani da Silva foi preso nesta quarta-feira (29), no distrito de Mosqueiro, em Belém, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. Segundo informações policiais, com ele foram apreendidas porções de oxi e cocaína, além de dinheiro que seria proveniente da venda de entorpecentes na região.

Durante o desdobramento das investigações, a polícia também passou a apurar a possível ligação do suspeito com o assassinato da cantora paraense Rute Gomes dos Santos, conhecida como Ruthetty. A investigação busca esclarecer se Geovani seria o condutor da motocicleta que deu apoio ao executor do crime ou se ele próprio teria cometido o homicídio.

Apesar das suspeitas, a prisão realizada nesta quarta-feira foi motivada exclusivamente pelo crime de tráfico de drogas, conforme informou uma fonte policial ligada à 9ª Seccional Urbana de Mosqueiro. A Polícia Civil não divulgou detalhes sobre as circunstâncias da prisão nem sobre como chegou até o suspeito. O caso do feminicídio segue sob investigação da Delegacia de Feminicídio (Defem), em sigilo.

Relembre o caso

Ruthetty foi encontrada morta em dezembro do ano passado, dentro da própria residência, no bairro da Marambaia, em Belém. À época, informações preliminares apontavam que a vítima teria sido morta com pauladas na cabeça.

As investigações indicam ainda que o autor do crime teria tentado simular um suicídio após o assassinato. Segundo a polícia, a vítima foi vestida e teve um tecido colocado em seu pescoço, numa tentativa de sustentar uma falsa versão para a causa da morte.

Familiares contestam essa hipótese. Uma irmã da cantora foi a primeira a chegar ao local e encontrou a casa revirada. Vídeos gravados por parentes e divulgados nas redes sociais mostravam manchas de sangue no ambiente, reforçando a suspeita de luta corporal. Eles também relataram o desaparecimento do celular da artista.