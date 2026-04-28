Homem é preso por agredir criança de 9 anos em Santa Cruz do Arari

A Polícia Civil do Estado do Pará prendeu, em flagrante, nesta terça-feira (28), de um homem de 38 anos suspeito de agredir uma criança de 9 anos no município de Santa Cruz do Arari, no arquipélago do Marajó. A ação contou com apoio da Polícia Militar do Pará.

De acordo com a polícia, o suspeito, identificado como Josivan A.G., foi autuado pelo crime de lesão corporal qualificada no contexto de violência doméstica, previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal Brasileiro. Ele já possui antecedentes por descumprimento de medidas protetivas de urgência.

A prisão ocorreu por volta das 13h, após o pai da vítima procurar a delegacia do município denunciando as agressões sofridas pela filha. Segundo o relato, a menina apresentava escoriações pelo corpo e estava com o vestido rasgado.

Ainda conforme a polícia, o suspeito é parente da companheira do pai da criança e reside na casa da avó da vítima, local que a menina frequentava com regularidade. Em escuta especializada, a criança relatou que foi agredida com as mãos, teve água jogada no rosto e foi xingada pelo homem, sem ter feito nada, enquanto guardava objetos em um armário na residência.

Após a denúncia, os policiais realizaram diligências, confirmaram as lesões por meio de exame de corpo de delito e colheram depoimentos de testemunhas. O suspeito foi localizado e preso na casa onde mora.

Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, foi instaurado inquérito policial para apurar o caso. O investigado permanece à disposição da Justiça.