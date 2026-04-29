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Polícia

Suspeito morre após confronto com a PM durante operação em Parauapebas

Drogas, arma e materiais ligados ao tráfico foram apreendidos

O Liberal
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Drogas, arma e materiais ligados ao tráfico foram apreendidos. (Reprodução/ redes sociais)

Um homem identificado como Wemerson Campos Gonçalves, de 31 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (29) após trocar tiros com policiais militares durante uma ação da operação “Fim de Linha”, no bairro Céu Azul, em Parauapebas, sudeste do Pará.

Segundo a Polícia Militar, ele era suspeito de envolvimento com o tráfico de entorpecentes e estava em posse de drogas, arma de fogo e outros materiais relacionados à atividade criminosa.

De acordo com a polícia, o caso foi registrado por volta das 10h20, na rua São Lucas, na área conhecida como Morro Céu Azul. Uma equipe realizava rondas ostensivas quando avistou Wemerson trafegando em uma motocicleta Honda Titan 150 vermelha, carregando uma mochila preta.

Ainda conforme o relato policial, ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito fugiu e entrou rapidamente em um barraco de madeira. Os agentes o seguiram e, ao chegarem ao local, teriam sido recebidos a tiros.

Diante da situação, um dos policiais reagiu e atingiu o suspeito, que caiu no local. A Polícia Militar informou que tentou acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros, mas, sem sucesso no contato, os próprios agentes socorreram Wemerson até o Hospital Municipal. Ele não resistiu aos ferimentos.

Durante a ação, foram apreendidos um revólver calibre 38 com três munições intactas e duas deflagradas. Dentro da mochila, os policiais encontraram 234 gramas de maconha, além de dois invólucros da mesma substância somando 10,2 gramas.

Também foram apreendidos três invólucros de crack, totalizando 13 gramas, uma pedra maior da mesma droga pesando 56 gramas, além de dez invólucros de substância semelhante à cocaína, com 13,6 gramas.

A ocorrência resultou ainda na apreensão de três aparelhos celulares, um tablet e duas balanças de precisão, itens que, segundo a polícia, reforçam a suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas.

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Suspeito morre após confronto com a PM durante operação em Parauapebas
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