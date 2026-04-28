Corpo de jovem desaparecido é encontrado na Praia Grande, em Outeiro

O corpo de Pedro Henrique dos Santos, de 19 anos, foi encontrado na manhã desta terça-feira (28), na Praia Grande, distrito de Outeiro, em Belém. O jovem estava desaparecido desde domingo (26), após entrar no rio com um amigo e não retornar à superfície.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Pará, o reconhecimento inicial foi feito pela mãe da vítima. A confirmação oficial da identidade ainda depende de exames realizados pelo Instituto Médico Legal (IML).

A localização do corpo ocorreu durante um treinamento realizado por equipes dos bombeiros na área. Após o resgate, os agentes acionaram os órgãos responsáveis para os procedimentos legais.

Em nota, a Polícia Científica do Pará informou que o corpo foi periciado e, em seguida, liberado para os familiares. Já o Corpo de Bombeiros destacou que realizou a retirada da vítima da água, deixando-a sob responsabilidade do IML.

A ocorrência também contou com a presença da Polícia Militar do Pará, que comunicou o caso à Polícia Civil do Pará, responsável pela investigação.

De acordo com informações preliminares de testemunhas, o jovem entrou no rio em um trecho com presença de pedras. No momento do desaparecimento, a maré estava alta, o que dificultou as buscas. O corpo foi encontrado a certa distância do ponto onde ele havia sido visto pela última vez, nas proximidades da Praia da Brasileira.