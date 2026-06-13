Suspeito de tentativa de homicídio é preso após esfaquear o próprio tio em Melgaço

Um homem foi preso em flagrante em Melgaço, no arquipélago do Marajó, suspeito de tentar matar o próprio tio durante uma discussão familiar. O caso foi registrado na noite de sexta-feira (12). Não há informações sobre o estado de saúde da vítima após dar entrada no hospital.

De acordo com informações das autoridades, o crime ocorreu por volta das 21h. Durante um desentendimento entre familiares, o suspeito teria se armado com uma faca e golpeado a vítima diversas vezes. As informações preliminares apontam que o ataque teria sido motivado por conflitos antigos entre os envolvidos. Após a agressão, equipes da Polícia Militar e Guarda Civil Municipal (GCM) foram acionadas e iniciaram buscas para localizar o suspeito.

Durante as diligências, os agentes conseguiram encontrar e prender o homem em flagrante. Ele foi conduzido para a unidade policial, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis. A vítima recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e depois foi encaminhada para uma unidade de saúde.

O caso segue sob investigação para esclarecer as circunstâncias da tentativa de homicídio. O suspeito deverá responder pelo crime perante a Justiça.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.