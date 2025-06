Duas pessoas são mortas a tiros no bairro do Icuí-Guajará, em Ananindeua

Duas ocorrências envolvendo pessoas que foram assassinadas a tiros foram registradas no bairro do Icuí-Guajará, em Ananindeua, na madrugada de domingo (8). A Polícia Civil esteve nos locais dos crimes, que não se sabe se podem estar relacionados, e investiga os casos. A primeira vítima foi identificada como Jean Reis de Assunção Filho, de 29 anos, e a outra como Vitório José Batista Pontes, de 49 anos.

“A Polícia Civil informa que apura as circunstâncias dos dois homicídios. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, comunicou em nota.

Segundo os relatos iniciais, o primeiro assassinato ocorreu por volta de 01h50, na Travessa Bom Jesus, próximo a uma escola. Moradores acionaram a Polícia Militar para informar que havia um homem baleado e, aparentemente, sem vida, jogado na rua. Quando os agentes chegaram ao local, constataram o crime. Posteriormente, o homem foi identificado como Jean Reis, que trabalhava como vigilante em um supermercado.

A Polícia Civil esteve no local para dar início às investigações. No entanto, os moradores teriam se mantido em silêncio, por medo, e não repassaram detalhes sobre os autores do crime. A única informação da população seria que a vítima teria sido desovada no local. A Polícia Científica do Pará esteve na área e realizou a perícia e remoção do corpo de Jean para o Instituto Médico Legal.

O segundo homicídio ocorreu por volta de 2h20 da madrugada, no conjunto Arilândia. A vítima, Vitório José, estava na rua Arco-Íris, esquina com a rua Paulo Assunção, quando foi morta a tiros por homens que estavam em um carro branco. A Polícia Militar foi ao local e realizou o isolamento da área após encontrar o homem morto. A equipe da Divisão de Homicídios, da PC, também foi acionada para dar início às apurações sobre a execução.